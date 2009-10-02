Главное на 2 октября (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Госбюджет перевыполнен на 1,8%

По оперативным данным Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), план поступлений в общий фонд Госбюджета в январе-сентябре 2009 г. выполнен на 101,8%, фактически поступило 73,476 млрд. грн., дополнительно бюджет получил 1 млрд. 276,5 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.

По налогу на прибыль поступило 22 млрд. 767,6 млн. грн. (дополнительно поступило 1 млрд. 802 млн. грн.), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – 9 млрд. 641,2 млн. грн. (+846 млн. грн.), по рентной плате за добычу природного газа – 559,6 млн. грн. (+231,4 млн. грн.), по части прибыли, которая изымается в бюджет, – 654,4 млн. грн. (+69,8 млн. грн.).

Согласно информации, в январе-сентябре т.г. в Сводный бюджет поступило 124,489 млрд. грн. налогов, в частности в Государственный бюджет – 80 млрд. 944,4 млн. грн., в местные бюджеты – 43 млрд. 544,6 млн. грн.

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–сентябре т.г. возмещено 28 млрд. 989,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость, то есть в объеме, определенном бюджетной росписью.

В сентябре, по оперативным данным, в общий фонд Госбюджета перечислено 8 млрд. 617,2 млн. грн. Бюджетная роспись выполнена на 100,6%.

Налогоплательщикам в сентябре возмещено 7 млрд. 115,2 млн. грн. НДС.

Тимошенко: необходима реформа налогообложения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости как можно скорее приступить к реформированию системы налогообложения в Украине.

Об этом она заявила сегодня, выступая на IX Львовском международном экономическом форуме.

«Знаю, что сейчас ни сил, ни возможностей политических нет проводить эти глубинные реформы, но уверена, пока мы не проведем налоговую реформу, настоящую, очень сложно будет привлекать в страну инвесторов. Нам нужно "разгружать" налоги на фонд заработной платы, уменьшать нагрузку на прибыль, уменьшать ставки НДС, и думаю, что очень важно – Украине нужно подумать о так называемом сегодня одностороннем применении НДС, то есть одностороннем движении – это налог, который можно брать с конкретного потребителя… Я думаю, время этому пришло (изменению систем налогообложения - УНИАН), но не произошла еще концентрация и консолидация политических сил и политических условий. Но она в ближайшее время произойдет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она заявила о том, что депрессивные регионы Украины необходимо превратить в перспективные.

«Я думаю, что для нас важно было бы в тех регионах, в которых очевидна стагнация, все-таки ввести особый режим налогообложения, который использовался многими странами, в том числе Южной Кореей и Китаем, где мы можем для экспорта построить специальный абсолютно льготный режим налогообложения. И думаю, что в дальнейшем мы такой закон о депрессивных регионах, которые мы превратим в перспективные регионы, обязательно должны и обязаны принять», - сказала премьер.

Ю. ТИМОШЕНКО также подчеркнула необходимость создавать благоприятный инвестиционный климат в регионах. По ее словам, для этого необходимо упростить регуляторную систему, внедрить прозрачную систему предоставления и использования земель.

«Я думаю, что пришло время все-таки отложить в сторону все политические противостояния и общей интеллектуальной командой отработать, к примеру, 10, 15, 20, сколько нужно пунктов – тех конкретных шагов, которые помогут создать тот инвестиционный климат на территории каждого региона, а как следствие, и в Украине, который будет интересен инвестором», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ющенко требует от Тимошенко восстановить финсостояни «Укрпромбанка»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо с требованием немедленно принять меры по восстановлению финансового состояния ООО «Укрпромбанк».

Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

Он напомнил, что еще 21 июля Национальный банк обратился к правительству с предложением либо рекапитализировать «Укрпромбанк» на сумму около 9 млрд. грн., либо перенести 6,7 грн. вкладов вместе с активами банка в "Ощадбанк".

А.ШЛАПАК подчеркнул, что ответа на эти предложения так и не поступило и на сегодняшний день никакого решения не принято.

«Даже та схема (не принята – УНИАН), которую предложил Нацбанк: что давайте мы передадим часть средств для рекапитализации в размере 6,7 млрд. грн. вместо 9 млрд. в "Ощадбанк" и передадим вкладчикам, и, во-первых, тем самым успокоим ситуацию, во-вторых, поговорим с людьми, и кому очень нужно – отдадим часть ресурсов, а, возможно, часть останется», - пояснил он.

А.ШЛАПАК добавил, что с этой схемой передачи активов "Укпромбанка" в "Ощадбанк" согласен Нацбанк, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Только премьер-министр персонально против подобного рода схемы. Президент говорит о том, что она (Ю. ТИМОШЕНКО – УНИАН) несет персональную ответственность за то, чтобы решить проблемы вкладчиков "Укрпромбанка», - подчеркнул замглавы Секретариата Президента.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Секретариата Президента, переданном УНИАН, В. ЮЩЕНКО считает недопустимым, что промедление с реализацией предложенных вариантов решения проблем этого банка при условиях отсутствия замечаний со стороны Национального банка Украины и специалистов правительства является следствием колебания премьер-министра Украины. В связи с этим он требует немедленно принять исчерпывающие меры по восстановлению финансового состояния ООО «Укрпромбанк», защите нарушенных прав граждан и проинформировать его о результатах проведенной работы до 8 октября текущего года.

НБУ проводил рефинансирование и интервенции по единым критериям

Национальный банк Украины в четвертом квартале 2008 года принимал решения по рефинансированию коммерческих банков и валютным интервенциям, исходя из единых критериев.

Об этом говорится в выдержке из отчета аудиторской компании «Эрнст энд Янг. Аудиторские услуги», обнародованном на сайте Нацбанка.

«В результате анализа отдельных данных относительно зарегистрированных прав собственности, прав бенефициаров (вигодоприобретателей) и связей, которые касаются Национального банка и основных банков, получивших поддержку ликвидности и принимавших участие в валютных интервенциях на протяжении ІV квартала 2008 года, не обнаружено подтверждения влияния любых формальных или неформальных связей между соответствующими представителями Национального банка и банками, получавшими поддержку ликвидности или принимавшими участие в валютных интервенциях, на решения, которые не отвечают единым критериям их принятия», – говорится в выдержке из отчета.

По данным Нацбанка, выборка данных о валютных интервенциях, проработанных аудиторами, составила 2,213 операций на общую сумму 66,099 млрд. грн., или 92,6% от общего количества и 95,5% от общего объема таких операций, осуществленных в ІV квартале 2008 года. Из общего объема валютных интервенций 26,8% (или 2,831 млн. дол.) составили адресные интервенции на потребности государственной компании (название не указывается – УНИАН).

Кроме того, предметом аудита были кредиты, рефинансирование (овернайт, тендерные,

стабилизационные, репо, своп), предоставленные в ІV квартале 2008 года на сумму 105,4 млрд. грн. Рассмотрено 745 операций на сумму 90,867 млрд. грн., или 86,2%. Проанализированы все 93 отклоненные заявки и причины отказов.

В сообщении отмечается, что проведение аудита было необходимым условием предоставления Украине очередного транша кредита stand-by от Международного валютного фонда.

По данным Нацбанка, в процессе проверки был проведен анализ положений, регулирующих деятельность НБУ по поддержке ликвидности банков и осуществлению валютных интервенций, порядок принятия решений, операционных процессов и контрольных процедур по таким операциям, а также проведены интервью с соответствующими представителями Национального банка.

Проблемные кредиты в кредитных союзах достигают 27%

Объем проблемных кредитов в системе кредитных союзов составляет около 1,1 млрд. грн. (около 27%) при общем объеме выданных кредитов членам кредитных союзов (КС) в размере 4,121 млрд. грн.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктор СУСЛОВ.

По его информации, на конец первого полугодия т.г. количество участников КС составляло 2,151 млн. человек, при этом вкладчиками кредитных союзов являются 124 тыс. человек против 245 тыс. в 2007 году.

В.СУСЛОВ отметил, что на сегодня обеспечена выплата более 50% средств вкладов участников кредитных союзов.

По его словам, сегодня ситуация в системе кредитной кооперации не является критической, и 0,5-1 млрд. грн. дополнительных средств было бы достаточно для того чтобы полностью стабилизировать работу кредитных союзов.

В.СУСЛОВ сообщил, что переговоры с Национальным банком Украины о создания системы рефинансирования кредитных союзов ни к чему не привели. Поэтому Госфинуслуг намерена внедрить такую систему путем принятия соответствующего постановления Кабинета министров Украины, создав механизм кредитования КС с определением уполномоченного банка, через который такое кредитование будет проводиться.

Общество

Кабмин уточнил право одиноких матерей на госпомощь

Кабинет Министров Украины ограничил право одиноких матерей на получение государственной помощи.

Данное ограничение предусмотрено постановлением Кабмина №1026 от 30 сентября 2009 г., которое размещено на официальном сайте правительства.

Документом вносятся изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Данный порядок дополнен абзацем относительно случаев прекращения выплат одиноким матерям на детей. В частности, выплата помощи на детей одиноким матерям прекращается в случае лишения получателя помощи родительских прав; отказа получателя помощи от воспитания ребенка; временного оформления ребенка на полное государственное содержание; если ребенка забирают у получателя помощи без лишения родительских прав; в случае лишения свободы получателя по решению суда; отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным; трудоустройства ребенка или регистрации его брака до достижения им 18-летнего возраста; предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если он записан матерью или отцом ребенка; смерти ребенка; смерти получателя помощи.

«Выплата помощи прекращается на основании поданных обоснованных предложений органа опеки и попечительства или государственного социального инспектора органа труда и социальной защиты населения с месяца, наступающего после месяца, в котором возникли отмеченные обстоятельства, по решению органа, назначившего помощь», - сказано в постановлении.

Столица

Киев подпишет с «Нафтогазом» и «Киевэнерго» меморандум по обеспечению города газом зимой

Киевская городская государственная администрация до вторника, 6 октября, намерена подписать с НАК «Нафтогаз Украины» и АЭК «Киевэнерго» меморандум о реструктуризации долгов столицы за газ, а также предоставление «Нафтогазом» гарантий на поставки газа в необходимых объемах во время отопительного сезона.

Об этом в интервью журналистам сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Там не о сумме речь идет, а об объеме газа. Газ будет в том необходимом количестве, который нужен для обеспечения температурных параметров теплоносителя в соответствии с температурой воздуха на улице», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО, подчеркнув, что город будет обеспечен газом, несмотря на уровень возмещений и оплаты за него.

А.ГОЛУБЧЕНКО не исключил, что меморандум будет подписан уже сегодня. «У меня будет встреча в «Нафтогазе», если не подпишем сегодня, то в понедельник обязательно», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Рынки

"Серые" мобильные телефоны не будут отключать с октября

Пока никто не будет отключать «серые» мобильные телефоны (телефоны, не внесенные в обобщенную базу данных Украинского государственного центра радиочастот) в связи со вступлением в силу с 1 октября 2009 года ряда положений нормативных актов по реализации телефонов в Украине. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС).

Отключение «серых» телефонов с 1 октября ни комиссия, ни Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) не объявляли. Речь шла о предупреждении владельцев таких телефонов в срок до 90 дней легализовать «серый» мобильный телефон. Как сообщили в НКРС, по окончании этого срока дело об установлении происхождения такого телефона будет передано в суд, который и вынесет решение об отключении.

В НКРС также выразили озабоченность распространением некоторыми СМИ некорректной информации о якобы невыполнении комиссией своих распоряжений относительно создания, наполнения и текущей работы базы кодов IMEI мобильных телефонов.

Как отмечается в сообщении Нацкомиссии, «обобщенная база кодов IMEI работает и продолжает пополняться ежедневно». Правда, некоторые операторы информацию по кодам IMEI «на данное время подали не в полном объеме или без соблюдения определенных требований». Операторам-нарушителям направлены письма-предупреждения о срочном предоставлении информации.

НКРС также сочла «целесообразным напомнить», что ввоз легальных мобильных телефонов в Украину «за последние месяцы увеличился в 4,5 раза», что стало возможным благодаря введению базы кодов IMEI мобильных телефонов.

Напомним, операторы мобильной связи должны были до 1 сентября 2009 года завершить формирование списков кодов IMEI мобильных телефонов в своих сетях для передачи этих списков в УГЦР, а до 30 сентября подать в УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживались этими операторами по состоянию на 1 сентября 2009 года, для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Такой порядок определен решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи № 1339 от 5 февраля 2009 года „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, согласно которому коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, а также обслуживались операторами до 1 сентября 2009 года должны быть внесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,3510/8,3960 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4160/8,4640 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,4820/8,5040 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,69 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2770/0,2790 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2787/0,2809 грн./рубль и к 12:00 установились на значениях 0,2807/0,2824 грн./рубль. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2808/0,2821 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,18 рубля за доллар (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4505/1,4560 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1340/12,2035 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,2410/12,2945 грн./евро и к 12:00 достигли уровня 12,3350/12,3735 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 12,3360/12,3620 грн./евро.

Официальный курс НБУ на 5 октября

100 USD США – 801.0000 (на 2 октября – 800.9000)

100 EUR – 1164.4137 (на 2 октября – 1164.4285)

10 RUR – 2.6590 (на 2 октября – 2.6642)

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 5 октября

за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 79939.80 (на 2 октября – 80550.52)

961 XAG 10 Серебро – 1298.42 (на 2 октября – 1325.49)

962 XPT 10 Платина – 102127.50 (на 2 октября – 103636.46)

964 XPD 10 Палладий – 23309.10 (на 2 октября – 23626.55)