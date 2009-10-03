На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются ливни и грозы

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3-4 октября, передает корреспондент УНИАН. По информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, 3 октября во второй половине дня и ночью 4 октября в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, возможно шквальный ветер 15-20 м/с. 3 октября на территории Крыма днем ожидается ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 9-12 градусов тепла, днем - 21-25 градусов тепла.

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