На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
11:13, 03 октября 2009Разное
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Ожидаются ливни и грозы
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3-4 октября, передает корреспондент УНИАН.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, 3 октября во второй половине дня и ночью 4 октября в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, возможно шквальный ветер 15-20 м/с.
3 октября на территории Крыма днем ожидается ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 9-12 градусов тепла, днем - 21-25 градусов тепла.
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