Погода: в понедельник будет тепло и сухо

Начало следующей недели не принесет неожиданных изменений в погоду, сложившуюся в Украине. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник осадки не предусматриваются. Только в восточных и южных областях пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят осенние грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на большей части территории страны составит ночью 3-8° тепла. В западных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем термометры будут регистрировать 12-17°, на западе страны и Одесщине до 21°. В Крыму ночью 10-16°, днем 15-20°.

В Киеве и области в понедельник будет преобладать переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на почве заморозки 0-3°; днем 12-18° тепла.