На север Филиппин обрушился тайфун

На север Филиппинских островов обрушился второй за последние восемь дней тайфун. Сильный ветер валит деревья и электрические столбы, передает Associated Press.

Между тем на севере от Филиппин, на Тайване, правительство уже начало эвакуацию деревень, которые лежат на предполагаемом пути следования тайфуна Парма.

Предыдущий тайфун, пронесшийся над Филиппинами 26 сентября, стал причиной крупнейшего за последние 40 лет наводнения в стране, от которого погибли 288 человек.