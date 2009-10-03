КС: Представление о Законе о выборах заслушают 7 октября

7 октября Конституционный Суд Украины рассмотрит представление действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о неконституционности поправок к Закону о выборах Президента.

Об этом сообщает газета «Зеркало недели» (№ 37 (765) от 3 - 9 октября 2009 г.) со ссылкой на источник в Конституционном Суде.

При этом, по данным газеты, представление будет заслушано как безотлагательное, по короткой процедуре и без публичных дебатов сторон. Докладчиком по делу будет бывший глава КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.

По данным из другого источника издания, Президент обжалует только две нормы закона о выборах президента. В частности, будет обжалована часть 6 статьи 2, где говорится о нахождении на консульском учете как обязательном условии участия в выборах, а также статья 56, определяющая порядок отмены решения о регистрации кандидатов на пост президента.

При этом источник не исключил, что число претензий может возрасти.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето главы государства.

В Конституционном Суде есть еще одно представление по этому же поводу, которое представили 48 народных депутатов.