Аваков: Новая редакция Конституции - это путь преодоления кризиса

Принятие новой редакции Конституции - это единственный путь к преодолению общественно-политического и экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 2 октября на муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти» во Дворце студентов Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

А.АВАКОВ, обращаясь к делегатам из Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областей, отметил, что основной причиной возникновения существенных проблем в украинском обществе является разбалансированность действующей Конституции.

«В первую очередь, в результате внесенных в 2004 году изменений. Поэтому принятие новой редакции Конституции - это единственный путь к преодолению общественно-политического кризиса и существенная помощь при решении социально-экономических проблем в стране», - сказал он.

А.АВАКОВ подчеркнул, что на сегодня все основные политические силы признают необходимость принятия изменений в Конституцию, однако большинство из них понимают эти изменения «как инструмент своего влияния».

«В настоящее время практически все основные политические силы признают необходимость изменения действующей Конституции, однако рассматривают их как инструмент своего влияния, усиления или ослабления тех или других игроков на политической арене. При этом теряется сама суть того, что Конституция - это общественный договор, который должен определять формулу отношений власть-общество и способы контроля обществом за властью», - сказал председатель ХОГА.

Именно поэтому, по словам А.АВАКОВА, с инициативой внесения изменений в «основной закон» активно выступает гарант Конституции, действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который официально вынес свой проект Конституции Украины на общественное обсуждение.

«Виктор ЮЩЕНКО о необходимости изменений в Конституцию Украины говорил уже не один год, однако, к сожалению, нежелание политиков долгое время заниматься конституционной реформой не позволяло начать конструктивную работу. Несмотря на это, Президент Украины настаивал и настаивает на том, что политические силы должны высказаться по поводу изменений в Конституцию еще до начала президентской избирательной кампании, и каждый претендент на высшую должность должен знать, как будут распределены полномочия в стране и на местном уровне», - добавил А.АВАКОВ.

А.АВАКОВ сказал, что важным звеном конституционной реформы является реформа местного самоуправления.

«Убежден, что существенные изменения в Конституции Украины по местному самоуправлению, организации власти на местах, даст новый толчок необходимым реформам и модернизации всей системы власти, положительно повлияет на социальное и экономическое развитие Украины. Новая Конституция должна соответствовать самым высоким европейским и международным стандартам, быть олицетворением законности, своевременно и качественно удовлетворять запросы общества и каждого гражданина», - резюмировал А.АВАКОВ.