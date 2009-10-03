Симоненко: Межпартийный съезд левого блока пройдет 20 октября
12:40, 03 октября 2009Разное
0
Изберут кандидата в Президенты
Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, лидер левого блока Петр СИМОНЕНКО.
По его словам, съезд пройдет в Киеве в Октябрьском дворце.
На съезде состоится официальное выдвижение кандидата в Президенты, а также будет определена стратегия левого блока во время президентских выборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter