Симоненко: Межпартийный съезд левого блока пройдет 20 октября

Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, лидер левого блока Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, съезд пройдет в Киеве в Октябрьском дворце.

На съезде состоится официальное выдвижение кандидата в Президенты, а также будет определена стратегия левого блока во время президентских выборов.