Симоненко: Межпартийный съезд левого блока пройдет 20 октября

12:40, 03 октября 2009
Разное
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Изберут  кандидата в Президенты

 Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, лидер левого блока Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, съезд пройдет в Киеве в Октябрьском дворце.

На съезде состоится официальное выдвижение кандидата в Президенты, а также будет определена стратегия левого блока во время президентских выборов.

 

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