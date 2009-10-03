Съезд Народной партии состоится после возвращения Литвина из Англии

Об этом сообщил на пресс-конференции в Умани Черкасской области Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он не исключает, что съезд состоится 21 октября. По его словам, точная дата еще не определена, поскольку он как Председатель украинского парламента 19-20 октября будет находиться в Англии.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимость скорейшего проведения съезда важна в том плане, что кто раньше из кандидатов в Президенты зарегистрируется, тот будет иметь больше времени для официального ведения предвыборной агитации. По его словам, сегодня такая агитация ведется «полуподпольно и это называется – встреча с избирателями».