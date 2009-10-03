Литвин: Перед выборами рейтинги кандидатов "обвалятся"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что перед президентскими выборами пройдет «обвал рейтингов» кандидатов в президенты.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Умани Черкасской области.

В.ЛИТВИН отметил, что «при таком развитии событий, при той линейной дубовой позиции, которую демонстрируют в украинском политикуме, обвал рейтингов будет очевидным». По его словам, «рассчитывать, что на фоне ухудшения экономической и социальной жизни людей кто-либо выделится, это большая утопия».