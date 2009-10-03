Ирландцы одобрили Лиссабонский договор

Предварительный подсчет голосов жителей Ирландии повторного референдума по Лиссабонскому договору о реформировании деятельности Европейского Союза, показывает, что голоса, отданные "за" имеют солидный отрыв, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу МИД Ирландии Майкла Мартина.

Лиссабонский договор (Treaty of Lisbon) был подписан лидерами стран Евросоюза в Португалии в декабре 2007 года. Он предусматривает ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение постов президента и министра иностранных дел ЕС. Однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо одобрение документа всеми государствами ЕС.

Ирландия - единственная страна Евросоюза, где новый договор должен был пройти через одобрение на всенародном референдуме. В других государствах его ратифицировали парламенты. Подсчет голосов референдума начался в субботу. Результаты плебисцита, как ожидается, будут объявлены на специальной церемонии в Дублинском замке в субботу вечером.

По словам министра, одобрили договор примерно 60% голосовавших. "Это выглядит как убедительная победа",- сказал Мартин. Результаты неофициальных опросов на выходе с участков для голосования (exit polls) также свидетельствуют о том, что на этот раз жители "изумрудного острова" одобрили Лиссабонский договор.

В июне 2008 года на аналогичном референдуме большинство населения Ирландии (53,4%) проголосовало против нового основополагающего документа о деятельности Европейского Союза. Ирландия согласилась провести повторный референдум после того, как лидеры ЕС в июне этого года предоставили стране политические гарантии, что в случае одобрения на повторном референдуме Лиссабонского договора его вступление в силу не будет сопряжено для страны с требованием легализации абортов, отмены льготного налогового режима и отказа от военного нейтралитета, а также с лишением кресла в Еврокомиссии.