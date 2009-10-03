Литвин: Регионалы блокируют повышение соцстандартов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что фракцией Партии регионов разработана «новая комбинация», чтобы не принимать решение о повышении социальных стандартов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Умани Черкасской области.

По словам В.ЛИТВИНА, у него «есть основания допускать, что разработана новая комбинация для того, чтобы демонстрировать заботу о людях, но не допустить принятия решения» о повышении социальных стандартов.

Он отметил, что Партия регионов блокирует трибуну парламента «для достижения основной цели – захвата власти в стране», и для того, «чтобы этим планам никто не мог противодействовать и блокируется работа ВР».

В.ЛИТВИН сообщил, что на сегодня уже зарегистрирован новый законопроект, автором которого является народный депутат Украины Ярослав СУХОЙ, о повышении социальных стандартов. Спикер считает, что будет разработана комбинация, при которой депутаты из фракции ПР не будут голосовать за законопроект Олега ЗАРУБИНСКОГО, а после того, как их законопроект не будет поддержан, опять начнут блокировать трибуну.

В.ЛИТВИН отметил, что на будущей неделе будет обращаться к народным депутатам Украины с просьбой отменить решение парламента о голосования путем вставания. Он считает, что уже сегодня можно было бы принять решение о повышении социальных стандартов, но Партия регионов своими действиями делает все для того, чтобы это не состоялось.