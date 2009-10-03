Обрушившийся в Праге дом мог привалить 2-х украинских строителей

Чешские спасатели за 24 часа разобрали только 10% завалов обрушившегося в пятницу дома в историческом центре Праги в поисках четырех строителей, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь Пражской Службы спасения Вит Перница.

"Высота завалов составляет четыре метра, удалось разобрать только 0,4 метра", - цитируют его слова РИА Новости, - "людей пока мы не нашли".

Полиция проводит расследование ЧП, допрошены первые свидетели и очевидцы обрушения здания. В историческом центре столицы Чехии - в районе Прага-1 на улице Соукеницкой, 25 в пятницу днем частично обрушились четыре верхних этажа внутри здания. В пятницу спасатели нашли два шлема, принадлежавших, по всей видимости, строителям, которые оказались под обломками здания.

Служба спасения применяет специальные эхолокаторы, а также миниатюрные видеокамеры для видеонаблюдения в труднодоступных местах, сказал Перница. На месте ЧП находятся медики. По словам Перницы, идет поиск четырех человек, которые могли оказаться под завалами. По неподтвержденной информации, под завалами находятся двое украинских и двое болгарских строителей.