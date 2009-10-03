Из регионала Шенцева взыщут за поломанный микрофон

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера подписал распоряжение о взыскании с зарплаты народного депутата из фракции Партии регионов Дмитрия ШЕНЦЕВА более шести тысяч гривен «за поломанный микрофон».

Об этом В.ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Умани Черкасской области.

Он добавил, что будет делать так и в дальнейшем в подобных случаях. В.ЛИТВИН отметил: «я не думаю, что страна должна смотреть на то, что творят люди, которые должны демонстрировать образцы сдержанности».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября чтобы помешать Председателю ВР продолжать вести пленарное заседание, народный депутат от фракции Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ сломал микрофон.

Согласно подсчетам технической службы Верховной Рады ущерб, нанесенный при повреждении микрофона Председателя ВВ составляет 1225 грн. В то же время сейчас не представляется возможным отремонтировать микрофон председателя ВР за эту сумму, поскольку соответствующие запчасти уже несколько лет не выпускаются. Поэтому, по данным техслужбы, необходимо закупать новое оборудование, сумма которого составляет 7 тыс. грн.