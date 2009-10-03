Тимошенко отбыла в Ивано-Франковскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует осмотреть объекты строительства на речке Быстрица Солотвинская, а также принять участие в пуске первой очереди берегоукрепительных работ на этой речке.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посетит Прикарпатский военно-спортивный лицей-интернат (г. Надвирна) и выступит перед педагогическим коллективом и лицеистами.

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью областному телевидению и посетит концерт всеукраинского тура «С Украиной в сердце».

Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.