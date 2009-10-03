Тимошенко отбыла в Ивано-Франковскую область
14:10, 03 октября 2009Разное
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С рабочей поездкой
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует осмотреть объекты строительства на речке Быстрица Солотвинская, а также принять участие в пуске первой очереди берегоукрепительных работ на этой речке.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посетит Прикарпатский военно-спортивный лицей-интернат (г. Надвирна) и выступит перед педагогическим коллективом и лицеистами.
В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью областному телевидению и посетит концерт всеукраинского тура «С Украиной в сердце».
Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.
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