Использование в школах только украинского языка - это глупость

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ назвал «глупостью» инициативу премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об обязательном использовании только украинского языка в общеобразовательных заведениях, где преподавание осуществляется на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Одессе в ходе рабочей поездки.

«Это очередная глупость, это очередная возможность предусмотреть ту политику, которую будет проводить Юлия ТИМОШЕНКО, если, условно говоря, случится какое-то чудо и она придет к власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что такое решение недопустимо воплощать в жизнь.

«Нельзя унижать людей, которые привыкли разговаривать на своем родном языке. Такая политика не может быть поддержана народом», - сказал политик. Он также отметил, что создание демократических европейских принципов в нашей стране – это главная цель новой власти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №1033 от 30 сентября утвердил Изменения к Положению об общеобразовательном учебном заведении.

В частности, в соответствии с изменениями, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком учебы признается украинский язык. Вместе с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут использоваться и изучаться языки национальных меньшинств.

Изменениями предусматривается, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен использоваться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национального меньшинства вместе с украинским языком - также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.