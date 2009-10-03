Анонс на 3 октября

- Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Ивано-Франковскую область. В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует осмотреть объекты строительства на речке Быстрица Солотвинская, а также принять участие в пуске первой очереди берегоукрепительных работ на этой речке.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посетит Прикарпатский военно-спортивный лицей-интернат (г. Надвирна) и выступит перед педагогическим коллективом и лицеистами.

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью областному телевидению и посетит концерт всеукраинского тура «С Украиной в сердце».

Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.

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9-30 -Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин примет участие в торжествах в Умани по случаю Дня города.

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10-00 - Состоится ІІ этап XLIII съезда Коммунистической партии Украины. На съезд приглашены лидеры партий Левого блока: председатель совета партии “Справедливость” Станислав Николаенко, председатель исполкома СДПУ(о) Юрий Загородний, председатель политической партии “Союз левых сил” Василий Волга и делегаты-представители Левого блока. В 12-00 запланирован брифинг лидера КПУ Петра Симоненко (ул. Ванды Василевской, 7

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12-00 -В Киеве на Майдане Незалежности состоится Первый международный фестиваль сталкер-культуры S.T.A.L.K.E.R. - FEST 2009. В рамках мероприятия компания GSC Game World презентует третью часть мега-популярной игры - «S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти».

16-00 - в рамках фестиваля будет проведена пресс-конференция генерального директора GSC Game World Сергея Григоровича (зал Национальной музыкальной Академии Украины им. П.И.Чайковского (Консерватория). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 811-00-87; koshky@gmail.com .

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- В Киевском зоопарке состоится акция “Сделай игрушку для любимого животного”. Изготовленные киперами-любителями игрушки «подарят» жителям зоопарка. Расписание проведения тренингов:

12-00 - возле вольера носух в саду;

13-00 - возле вольера скунсов в саду;

14-00 - возле внешнего вольера тигрят павильона «Остров зверей»

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15-00 - Состоится официальное открытие первого в Украине Семейного дома/ Реабилитационного центра для онкобольных детей и их семей. В церемонии примут участие: президент итальянской ассоциации Soleterre - Дамиано Рицци, президент ВБФ «Запорука» Наталия Онипко, представители Минздрава Украины, руководство Национального Института рака, благотворители и СМИ. Центр - первое подобное заведение в Украине - должен служить временным местом проживания, различных встреч и мероприятий не только для детей, проходящих лечение, а также для их родителей и тех детей, кто успешно завершил курс лечения (Киево-Святошинский р-н, с. Новоселки, ул. Теремская 28А) в 14-40 водитель БФ «Залог» встретит представителей СМИ в р-не Одесской площади, возле ТЦ Магелан.

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15-00 - В смт Барывшевка Киевской обл. состоится художественно-спортивный праздник по случаю закрытия Всеукраинского детского футбольного фестиваля среди сельских школьников и детей-сирот «Подарим радость детям!». Фестиваль проводился в рамках Всеукраинских сельских спортивных игор, посвященных 60-летию создания Всеукраинского сельского физкультурно-спортивного общества «Колос» АПК Украины. К участию приглашен министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко. В программе праздника - награждение победителей фестиваля, а также выступления художественных коллективов и воспитанников детско-юношеских спортивных школ (пгт Барышевка, спортивный комплекс «Прогресс»).

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- В городах Винница, Харьков, Полтава, Одесса, Николаев и Сумы состоятся очередные этапы «Марша недовольных», начатого 24 августа в Киеве по инициативе Общественного совета Украины. Участники мероприятий будут требовать возмещения ущерба, который понесли граждане за период кризиса, из резервов НБУ. Телефоны: 8 (066) 981-24-50, 8 (063) 614-12-25.