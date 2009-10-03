В Севастополе пройдет первый в Украине фестиваль аэрографии

В Севастополе 10 октября состоится фестиваль аэрографии «Автограф на Графской».

Как сообщил УНИАН координатор проекта Валерий СИКОРСКИЙ, участниками фестиваля станут автолюбители и художники аэрографы со всей Украины, в частности, из Киева, Харькова, Львова и других городов. По информации В.СИКОРСКОГО, всем желающим будет предоставлена уникальная возможность стать свидетелями «росписи» автомобиля участниками фестиваля.

Организаторы рассчитывают на ежегодное проведение фестиваля «Автограф на Графской» в Севастополе с привлечением автолюбителей и художников стран ближнего и дальнего зарубежья. По их мнению, подобное мероприятие привлечет большое количество гостей и жителей города, автолюбителей, художников, что, в свою очередь, позволит обмениваться художественным и эстетическим опытом, поддерживать талантливых художников-аэрографов Украины.

Как утверждает В.СИКОРСКИЙ, фестиваль претендует на звание первого в Украине, поскольку, по его словам, в «чистом виде», собственно по аэрографии такие фестивали в нашей стране еще не проводились. «Мы бы хотели заявить, что это всеукраинский фестиваль, но финансовые возможности пока не позволяют нам широко развернуться. Надеемся, уже в следующем году он станет более массовым, и его можно буде назвать действительно всеукраинским», - сказал координатор проекта