Учебный год в Египте начался с недельным опозданием

Учебный год начался в Египте в субботу с недельным опозданием из-за дополнительных мер по предотвращению распространения среди учащихся вируса гриппа A/H1N1, передает РИА Новости. По всей стране в субботу и воскресенье к учебе должны приступить порядка 16 миллионов школьников и еще два миллиона студентов государственных и частных вузов.

Проведенные местными СМИ опросы показывают, что большинство родителей боятся отпускать детей в классы, несмотря на все меры, принятые властями страны. "Лучше потерять один учебный год, чем целое поколение детей", - говорят участники опроса газеты "Аль-Масри аль-Яум". В то же время власти заверяют, что приняты все необходимые меры, а на случай непредвиденных обстоятельств разработаны специальные инструкции, поступившие во все учебные заведения страны.

"Здоровье детей - приоритет в нашей работе", - подчеркнул министр образования Египта Юсри Гамаль. По его словам, власти уже закупили порядка 16 миллионов респираторов, выделили дополнительные средства на уборку помещений, ремонт сантехники в школах.

В Египте 10 сентября было объявлено, что учебный год в стране официально начнется не 26 сентября, как было запланировано ранее, а 3 октября из-за опасений возможной эпидемии A/H1N1. По мнению медиков и чиновников, начало занятий в школах и вузах не должно совпадать по времени с массовым возвращением египетских паломников из Саудовской Аравии, где особенно велика вероятность заражения опасным вирусом. Минздрав Египта обнародовал экстренный план на случай ухудшения в стране ситуации с заболеваемостью гриппом A/H1N1. Экстренные меры, в частности, предполагают закрытие школ и вузов на срок от одной до четырех недель в случае обнаружения у учеников опасного вируса.

Также учебный процесс в целом по стране может быть приостановлен на срок до 12-ти недель, в случае если число заболеваний A/H1N1 в Египте будет удваиваться каждую неделю. Планируется, что египетские школьники будут отдыхать три дня в неделю, а не два, как раньше. Это позволит несколько уменьшить число учащихся, одновременно присутствующих в классе. Дополнительный выходной школьники будут брать по очереди в обязательном порядке.

Кроме того, более широкие полномочия будут предоставлены медицинским работникам в школах и вузах. Они смогут незамедлительно отправлять домой любого учащегося, у которого будут отмечены симптомы простуды. В школы и вузы страны будут направлены дополнительные медицинские работники, прошедшие специальные курсы, для проведения постоянного мониторинга состояния здоровья учащихся. Ранее руководство Каирского университета заявило, что готово вообще отменить очные занятия студентов в учебных аудиториях и транслировать лекции по спутниковому телевидению. Как сообщила накануне информационная служба правительства, общее число случаев заражения вирусом A/H1N1 в Египте составило 969. На начало месяца в больницах оставались 47 пациентов с этим диагнозом.