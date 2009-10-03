ГЛАВНОЕ на 3 октября

Хроника дня

*** Главные события дня: Съезд КПУ рекомендовал Симоненко кандидатом в президенты от левого блока; в РФ обнародован акт технического раследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС; на север Филиппин обрушился новый тайфун

Политика: Съезд КПУ рекомендовал Симоненко на кандидата в президенты

Коммунистическая партии Украины рекомендует блоку левых сил на межпартийном съезде выдвинуть единым кандидатом в президенты лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на съезде КПУ.

Кроме того, делегаты съезда приняли единогласно решение о создании левого блока.

Межпартийный съезд левого блока пройдет 20 октября

Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, лидер левого блока Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, съезд пройдет в Киеве в Октябрьском дворце.

На съезде состоится официальное выдвижение кандидата в Президенты, а также будет определена стратегия левого блока во время президентских выборов.

Съезд Народной партии состоится после возвращения Литвина из Англии

Об этом сообщил на пресс-конференции в Умани Черкасской области Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он не исключает, что съезд состоится 21 октября. По его словам, точная дата еще не определена, поскольку он как Председатель украинского парламента 19-20 октября будет находиться в Англии.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимость скорейшего проведения съезда важна в том плане, что кто раньше из кандидатов в Президенты зарегистрируется, тот будет иметь больше времени для официального ведения предвыборной агитации. По его словам, сегодня такая агитация ведется «полуподпольно и это называется – встреча с избирателями».

Ирландцы одобрили Лиссабонский договор - результаты exit polls Предварительный подсчет голосов жителей Ирландии повторного референдума по Лиссабонскому договору о реформировании деятельности Европейского Союза, показывает, что голоса, отданные "за" имеют солидный отрыв, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу МИД Ирландии Майкла Мартина.

Лиссабонский договор (Treaty of Lisbon) был подписан лидерами стран Евросоюза в Португалии в декабре 2007 года. Он предусматривает ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение постов президента и министра иностранных дел ЕС. Однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо одобрение документа всеми государствами ЕС.

Ирландия - единственная страна Евросоюза, где новый договор должен был пройти через одобрение на всенародном референдуме. В других государствах его ратифицировали парламенты. Подсчет голосов референдума начался в субботу. Результаты плебисцита, как ожидается, будут объявлены на специальной церемонии в Дублинском замке в субботу вечером.

По словам министра, одобрили договор примерно 60% голосовавших. "Это выглядит как убедительная победа",- сказал Мартин. Результаты неофициальных опросов на выходе с участков для голосования (exit polls) также свидетельствуют о том, что на этот раз жители "изумрудного острова" одобрили Лиссабонский договор.

В июне 2008 года на аналогичном референдуме большинство населения Ирландии (53,4%) проголосовало против нового основополагающего документа о деятельности Европейского Союза. Ирландия согласилась провести повторный референдум после того, как лидеры ЕС в июне этого года предоставили стране политические гарантии, что в случае одобрения на повторном референдуме Лиссабонского договора его вступление в силу не будет сопряжено для страны с требованием легализации абортов, отмены льготного налогового режима и отказа от военного нейтралитета, а также с лишением кресла в Еврокомиссии.

ТЭК: Затраты на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС составят 21,6 млрд.руб. Затраты на восстановление СШГЭС в 2009-2010 годах утверждены в размере 21,6 миллиарда рублей, сообщил журналистам в субботу министр энергетики РФ Сергей Шматко, передает РИА "Новости". "Утвержден бюджет финансирования работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, на 2009 год - 5,6 миллиарда рублей, на 2010 - 16 миллиардов рублей", - сказал он.

По его словам, на заседании правительственной комиссии был утвержден план по восстановлению СШГЭС, внесенный ранее Минэнерго в правительство. Также был утвержден проект нормативного акта правительства по восстановлению станции.

Говоря об источниках финансирования работ по восстановлению ГЭС, Шматко отметил, что в бюджете "РусГидро" на 2009 и 2010 годы источники федерального финансирования отсутствуют. "Предполагается проработать вопрос (финансирования) и предлагаются различные варианты, не только допэмиссия, но и заемные средства", - сказал министр. По его словам, для привлечения финансирования на 2010 год предполагается провести домэмиссию акций "РусГидро"при обязательном условии сохранения доли государства в уставном капитале не менее контрольной, а также привлечь заемные средства

Экс-глава РАО "ЕЭС России" Чубайс причастен к аварии Саяно-Шушенской ГЭС

Бывшие руководители российской энергетики причастны к созданию условий, способствовавших августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает РИА "Новости". В частности, в списке из шести человек и экс-глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, говорится в акте технического расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Крупнейшая в РФ Саяно-Шушенская ГЭС была остановлена утром 17 августа. В результате аварии погибли 75 человек. В соответствии с документом, Чубайс, занимавший в 1998-2008 годах пост председателя правления РАО "ЕЭС России", утвердил акт о приеме ГЭС в промышленную эксплуатацию, не дав при этом "должной оценки действительному состоянию безопасности СШГЭС".

"Кроме того, в последующем не были разработаны и выполнены мероприятия по безопасной эксплуатации СШГЭС (в том числе не выполнено решение "в кратчайшие сроки приступить к работам по строительству дополнительного водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС", не заменены рабочие колеса на гидроагрегатах, не разработана программа компенсирующих мероприятий по безопасной эксплуатации гидроагрегатов участвующих в регулировании мощности и в связи с этим имеющих повышенный износ)", - говорится в документе. Согласно акту, экс-министр энергетики Игорь Юсуфов, возглавляя министерство, не создал, в частности, механизмов реального государственного контроля и надзора за безопасной эксплуатацией объектов энергетики, в том числе включенных в состав РАО "ЕЭС России".

Среди лиц, причастных к созданию условий, способствовавших возникновению аварии на СШГЭС, комиссия также указала Вячеслава Синюгина, Бориса Вайнзихера, Валентина Стафиевского, Анатолия Дьякова.

Финансы: В Турции проходит встреча Минфинов G7 В Турции проходит встреча Минфинов G7, сообщает ВВС.

Экономический кризис, слабый доллар и состояние банковского сектора в центре внимания финансовых властей "Большой семерки", встречающихся в Стамбуле.

По некоторым данным, министры также обсудят состав группы, потерявший, по мнению многих экспертов, актуальность на фоне возрастающего влияния Китая и Индии.

Италия объявляет налоговую амнистию

Итальянский парламент поддержал принятие спорного, по мнению многих, законопроекта, обещающего налоговую амнистию капиталам, хранящимся в зарубежных банках. Об этом сегодня сообщает ВВС.

По словам премьер-министра Сильвио Берлускони, принятый закон поможет вернуть в Италию около 300 млрд евро, принадлежащих гражданам страны, но находящихся на счетах за ее пределами.

Однако представители оппозиции считают, что эта мера лишь сыграет на руку организованной преступности.

Это уже третья налоговая амнистия в Италии за последние восемь лет. Оппозиционеры называют действия правительства потаканием мафии и взяточникам.

Принятый закон не только обещает анонимность всем желающим легализовать свои зарубежные сбережения, но и гарантирует безнаказанность за двойную бухгалтерию, относящуюся к этим финансовым средствам.

Уровень укрывательства доходов в Италии - один из самых высоких в Евросоюзе. "Обелить" зарубежные капиталы предлагается, заплатив относительно небольшой налог в размере всего лишь 5% от общего объема средств.

Многие эксперты, однако, считают прогноз Берлускони чрезмерно оптимистичным и предупреждают, что в долгосрочной перспективе амнистия приведет лишь к еще большему оттоку капиталов за рубеж, так как их владельцы будут знать, что, в случае чего, всегда смогут легко легализовать свои доходы.

Управляющий Банка Италии Марио Драги обратил особое внимание правительства на то, что при проведении аналогичных амнистий в Великобритании и Соединенных Штатах имя налогоплательщика не сохранялось в тайне, а для легализации средств было необходимо заплатить все причитающиеся с них налоги за последние несколько лет.

Наибольшая часть итальянских средств, находящихся за рубежом, лежат на счетах в банках Швейцарии и Люксембурга.

Президент Италии Джорджо Наполитано пообещал подписать новый закон уже к началу следующей недели.

Транспорт: Масштабный компьтерный сбой нарушил работу британских аэропортов

Масштабный компьютерный сбой в субботу нарушил нормальную работу британских аэропортов и привел к серьезным задержкам рейсов, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Сбой произошел утром в диспетчерском центре шотландского аэропорта Прествик, который осуществляет контроль трансатлантического сообщения между Великобританией и Северной Америкой.

Наиболее пострадал от сбоя крупнейший британский аэропорт - лондонский "Хитроу", где наблюдаются серьезные задержки трансатлантических рейсов - до двух часов. Также отмечены сбои в расписании в лондонском аэропорту "Гэтвик"и некоторых региональных аэропортах. Аэропорты Ирландии от сбоя не пострадали. В настоящее время специалистам удалось ликвидировать проблему, и полеты возобновляются в нормальном режиме. Аэропорты в ближайшие часы будут пытаться восстановить нормальный график полетов.

Стихия: На север Филиппин обрушился новый тайфун

На север Филиппинских островов обрушился второй за последние восемь дней тайфун. Сильный ветер валит деревья и электрические столбы, передает Associated Press.

Между тем на севере от Филиппин, на Тайване, правительство уже начало эвакуацию деревень, которые лежат на предполагаемом пути следования тайфуна Парма.

Предыдущий тайфун, пронесшийся над Филиппинами 26 сентября, стал причиной крупнейшего за последние 40 лет наводнения в стране, от которого погибли 288 человек.

На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 3-4 октября, передает корреспондент УНИАН.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, 3 октября во второй половине дня и ночью 4 октября в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, возможно шквальный ветер 15-20 м/с.

3 октября на территории Крыма днем ожидается ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью - 9-12 градусов тепла, днем - 21-25 градусов тепла.