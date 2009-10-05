В Румынии сегодня пройдет общенациональная забастовка

В Румынии сегодня запланирована общенациональная забастовка.

Тысячи учителей, полицейских, врачей и других госслужащих угрожают не выйти сегодня на работу, чтобы продемонстрировать свое несогласие с так называемой «политикой затягивания поясов», рекомендованной Международным валютным фондом, сообщает радио «Свобода».

Согласно условиям МВФ, для получения очередного транша антикризисного кредита общим объемом в 20 миллиардов евро Румынии необходимы реформы финансовой системы и сокращение кадров в государственном секторе.