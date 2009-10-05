ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Глава Госфинуслуг: Еженедельно в Украине будет закрываться несколько страховых компаний», в котором пишет - усиление контроля Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг за качеством страховых активов приведет к тому, что еженедельно будут закрываться несколько страховых компаний, заявляет глава ведомства Виктор Суслов…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/glava-gosfinuslug-ezhenedelno-v-ukraine-zakryvatsja-neskolko-strahovyh-kompanij-131545/

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Также «Дело» в материале «Эксперт: В краткосрочной перспективе доллар сохранит свои позиции» пишет – однако, как прогнозирует Роберт Зеллик, президент Всемирного банка, со временем доллар будет конкурировать с обретающим силу китайским юанем…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/ekspert-v-kratkosrochnoj-dollar-sohranit-svoi-pozicii-131541/

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«Дело» в публикации «Кабмин разрешил продать 500 тыс. тонн зерна заграницу» пишет - Аграрный фонд может экспортировать до 0,5 млн. тонн зерна из государственного интервенционного фонда урожая 2006-2009 гг. для стабилизации ситуации на рынке зерна и наполнения специального фонда госбюджета…

http://delo.ua/biznes/ukraina/kabmin-razreshil-prodat-500-tys.-tonn-zerna-zagranicu-131542/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «У "Нафтогаза" забрали важную часть» пишет – правительство на 20% сократило компенсацию затрат НАК "Нафтогаз Украины" от продажи природного газа теплокоммунэнерго (ТКЭ). В условиях роста дефицита госбюджета Кабмин вынужден идти на подобные меры, в результате по итогам года монополия получит убытки в размере 1,73 млрд грн., подсчитали в Секретариате Президента. Основные финансовые проблемы НАК ожидают в конце года, когда нужно будет выполнить обязательства перед "Газпромом" по закупке газа, напоминают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250384

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Негативная ассоциация» пишет – сегодня в Киеве и Брюсселе начнутся очередные раунды переговоров по подготовке соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Ранее высшие должностные лица Украины обещали, что документ будет подписан в декабре этого года, но источники издания в переговорных группах уверены, что это произойдет не раньше 2011 года. Стороны зашли в тупик при согласовании фитосанитарных норм и торговых квот, а также столкнулись с проблемой географической привязки названий продукции. Традиционными остаются разногласия относительно европейской перспективы Украины. Эксперты отмечают, что развитие переговорного процесса будет зависеть от итогов президентских выборов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250366

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк получил позитивный результат» пишет – НБУ раскрыл подробности аудита выданного в IV квартале 2008 года рефинансирования и проведенных валютных интервенций на 105,4 млрд грн. и 69 млрд грн., соответственно, которые позволили НБУ доказать правильность своих действий. Фирма "Эрнст энд Янг. Аудиторские услуги" не выявила влияния на эти операции формальных и неформальных связей между НБУ и банками. Эксперты отмечают, что аудиторы не установили главного – целесообразности выдачи Нацбанком крупных сумм…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250377

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Издание «Экономические известия» в публикации «Лукойл» давит конкурентов Кремля» пишет – в стремлении отстоять монопольное положение российских энергоресурсов на украинском рынке Москва использует политические аргументы и затевает корпоративные войны. Отклонив несколько предложений по поставкам сырья, «Лукойл» остановил производство на Одесском НПЗ, что грозит дефицитом топлива на юге страны. При этом российская компания требует для своих прокачек именно ту трубу, по которой должна прийти в Украину качественная нефть с Кавказа…

http://eizvestia.com/markets/full/4182852

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"Экономические известия" в публикации «Украине не хватает интернета» пишут - Украина еле-еле удовлетворяет существующие потребности всемирной сети и не готова к онлайн-сервисам завтрашнего дня. К таким выводам пришли ученые из университетов Oxford и Oviedo в результате проведения совместного исследования, посвященного анализу качества широкополосного доступа в интернет в разных странах. Их вывод - политические интересы тормозят развитие технологий…

http://eizvestia.com/markets/full/4182835

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Издание «Зеркало недели» в материале «Цена власти» пишет - ссамые богатые люди в стране — отнюдь не олигархи и не коррумпированные топ-чиновники. Это представители мелкого и среднего бизнеса. Это они, безымянные, обладают самым крупным теневым капиталом, благодаря которому с дюжину кандидатов в президенты, по их словам, ведут свою дорогущую предвыборную кампанию...

http://zn.ua/1000/1550/67343/

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Также «Зеркало недели» в материале «Работа на результат в стране всесильного чиновника» пишет - всего за 58 дней под Чигирином будет построен речной терминал сметной стоимостью 80 млн. грн. На получение же разрешений на работы потребовалось более 10 месяцев…

http://zn.ua/2000/2675/67326/

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Издание «Сегодня» в публикации «Во время стрельбы на Окружной погибли учителя» пишет – в воскресенье похоронили двух «титановцев», которые пытались защитить от пуль киллеров бизнесмена. Означает ли этот расстрел, что Украина возвращается в 90-е? Экс-первый замминистра МВД Михаил Корниенко дал изданию утвердительный ответ: «К сожалению, так оно и есть»…

http://www.segodnya.ua/news/14083440.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ультиматум Путина» пишет – правительству России надоело в одиночку спасать «АвтоВАЗ». Помочь заводу должны и его акционеры, заявил Владимир Путин. Премьер согласился снять с завода обременительную социальную нагрузку и потребовал от Renault дать заводу денег либо сократить свою долю…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/05/215436

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Издание «Известия» в публикации «Официальные итоги расследования аварии на Енисее: ГЭС погубили перегрузки, шпильки и Чубайс» пишет - Ростехнадзор наконец назвал причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая унесла жизни 75 человек. Как и предполагали "Известия", катастрофа случилась из-за стечения многих обстоятельств, которых можно было избежать. Подвели спешка при строительстве станции, жадность при ее эксплуатации, неумелый ремонт и обслуживание...

http://www.izvestia.ru/investigation/article3133785/

(УНИАН)