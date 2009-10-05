Анонс на 5 октября

***

9-00 - Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам начала отопительного сезона (Бульвар Шевченко 18, Укртелеком).

***

11-00 - Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с членами Союза ректоров высших учебных заведений Украины (ул. Банковая, 11). Аккредитация СМИ по телефонам: 255-74-02 и 255-63-18

***

11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевського,18/2, к. 11). Аккредитация проводится 2 октября с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

***

11-00 - Пресс-конференция, посвященная присвоению индивидуального рейтинга компании по управлению активами ОАО "КИНТО". Участники: президент ОАО "КИНТО" Сергей Оксанич, директор рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Владимир Духненко, главный финансовый аналитик РА "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран (“Интерфакс-Украина”л. Рейтарская, 8/5-а

***

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Отопительный сезон: код - «красный». В пресс-конференции примет участие председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталий Яковенко. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +38(044) 206-72-73; +38 (067) 536-55-27.

***

12-00 - На портале ЛІГА.net Интернет-конференция и.о. главы Антимонопольного комитета Украины А.Мельниченко на тему: "Результаты и приоритеты в работе органов АМКУ в нынешних экономических условиях”.

14-30 - Круглый стол на тему: «Стратегия развития системы защиты экономической конкуренции в Украине» под председательством и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко. (ЛигаБизнесИнформ, ул. Шамрыло, 23).

***

12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Украина между США и Россией: актуальные вызовы и перспективы». Участники: директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов; заведующий отделом евроатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений Евгений Каминский (медиа-холдинг «Главред-медиа», ул. Сретенская, 2/8).

***

12-30 - Издательство «Экономика», Victor Pinchuk Foundation и QS World MBA Tour проведут круглый стол на тему: «Какое образование необходимо бизнесу?». В работе примут участие представители Минобразования, ЕastOne, QS, представители от университетов Европы, Азии и США, ректоры и представители отечественных и зарубежных ВУЗов, рекрутинговые компании, а также лучшие работодатели Украины, такие как ЗАО "Киевстар GSM", "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", "Фокстрот", "Оболонь", "Нестле Украина".

15-00 - Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и при участии директоров школ состоится открытое заседание Кабинета Министров Украины по вопросам развития среднего общего образования (Украинский дом, ул. Крещатик 2).

***

15-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).

14-00 - В г. Днепропетровск состоятся Комитетские слушания на тему: “Промышленная собственность в инновационной экономике Украины: эффективность применения законодательства и государственной регуляции”. (г. Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, 18, Днепропетровский университет экономики и права). Телефоны: 255-31-55, 255-33-04, e-mail: brodzianska@rada.gov.ua.