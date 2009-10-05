Тарасюк: Безвизовый режим с Украиной - долгосрочная цель ЕС

Европейский Союз видит введение безвизового режима с Украиной как долгосрочную цель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании круглого стола «Визовый диалог Украина-ЕС: задачи, которые стоят перед Украиной» председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.

«К сожалению, несмотря на все усилия украинской делегации, ЕС настаивает на том, чтобы сохранилась формула в целях безвизового режима – введение безвизового режима для граждан Украины как долгосрочная цель», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что украинская делегация выступает против применения такой формулы, однако есть очень серьезные возражения со стороны одной из стран ЕС.

«Конечно, поскольку решение принимается консенсусом, то трудно надеяться, что делегация ЕС отойдет от этой формулы», - сказал он.

В то же время, Б.ТАРАСЮК напомнил, что депутаты Европарламента на 12-й сессии, которая состоялась в феврале этого года в Брюсселе, высказались за введение безвизового режима с Украиной до 2012 года, то есть до проведения футбольного чемпионата Евро-2012.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что сегодня проходят интенсивные переговоры по этому вопросу, в частности на октябрь-ноябрь запланирована встреча пяти экспертных групп.

Кроме того, предусматривается выезд экспертов на границу для ознакомления с ситуацией на месте.

По словам Б.ТАРАСЮКА, предусматривается, что доклад этих экспертных групп в консолидированном виде вместе с оценкой ситуации на наших границах будет представлен участниками саммита Украина-ЕС, который запланирован на 4 декабря.

Б.ТАРАСЮК отметил, что для введения безвизового режима с ЕС Украине, прежде всего, необходимо обеспечить выполнение своих обязательств, которые наступают по соглашению о реадмиссии с 1 января 2010 года. Это касается обязательств в отношении граждан третьих стран.

«Это чрезвычайно серьезная задача, и надеемся, что с созданием Кабинетом министров миграционной службы она получит новый импульс», - сказал Б.ТАРСАЮК.

Также, по его словам, необходимо завершить оформление участия Украины в Конвенции Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных.

Кроме того, Украина должна подготовить законодательные акты Национального демографического реестра, что сделает возможной выдачу документов с биометрическими данными.

Также, по словам Б.ТАРАСЮКА, Украина должна обеспечить законодательное урегулирование привлечения к ответственности лиц, которые занимаются подделкой проездных документов.

«В ЕС обеспокоены, что в Украине отсутствует общая база данных о выдаче документов и загранпаспортов, и видят в этом возможность фальсификаций», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК выразил надежду, что до декабря этого года будет завершена работа над созданием так называемой «дорожной карты», которая определит механизмы и временные рамки осуществления мероприятий, которые обеспечат создание условий для введения безвизового режима для граждан Украины.