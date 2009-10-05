Тимошенко призывает разблокировать работу Рады

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Секретариату Кабинета министров Украины подготовить письма к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и руководителям всех фракций ВР с просьбой разблокировать работу высшего законодательного органа страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций по вопросам подготовки предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

“Сегодня это просто нечестно и несправедливо по отношению к каждому человеку в государстве – продолжать блокирование Верховной Рады, когда уже накопилось за последние месяцы множество вопросов, которые нужно решать. Причем решать безотлагательно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, парламент должен срочно заработать, чтобы внести изменения в ряд действующих законов для решения безотлагательных вопросов, в том числе и по подготовке страны к осенне-зимнему периоду.