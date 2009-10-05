Министр спорта Польши подал в отставку

Министр спорта Польши Мирослав Джевецкий сообщил журналистам на пресс-конференции в Варшаве, что он подал в понедельник в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Сразу же после оглашения своего решения Джевецкий покинул пресс-конференцию и не стал отвечать на вопросы журналистов. Местные СМИ связывают отставку министра спорта Польши с обвинениями в лоббировании поправок в проект закон об игорном бизнесе.

В случае принятие этих поправок бюджет страны мог бы потерять, по данным СМИ, 469 миллионов злотых (около 173 миллионов долларов США). Сам проект закона об игорном бизнесе находится только в процессе подготовки и еще не поступил в парламент.