Eurostat: Объем розничных продаж в ЕС в августе снизился на 0,3%

Объем розничных продаж в еврозоне и Евросоюзе в августе снизился на 0,2% и на 0,3% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в понедельник заявлении европейского статистического агентства Eurostat.

В июле 2009 года объем розничных продаж в еврозоне, объединяющей 16 стран, использующих единую европейскую валюту, снизился по сравнению с июнем на 0,2%, а в Евросоюзе - остался без изменения. В августе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем розничных продаж снизился на 2,6% в еврозоне и на 1,8% в ЕС.

В заявлении Eurostat уточняется, что в августе 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем объем розничных продаж напитков, продовольственных продуктов и табачных изделий увеличился в еврозоне на 0,5%, а в ЕС вырос на 0,3%. Объем розничных продаж в непродовольственном секторе за отчетный период как в Евросоюзе, так и в еврозоне снизился на 0,6%. По сравнению с августом 2008 года объем розничных продаж продовольственных товаров (напитки, продовольственные товары, табачные изделия) снизился в еврозоне на 1,3%, а в ЕС - на 0,3%.

Розничные продажи в непродовольственном секторе в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились в еврозоне и ЕС на 3,2% и 2,1% соответственно.