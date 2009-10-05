ГЛАВНОЕ на 5 октября (день)

Хроника дня *** Главные новости первой половины дня: : тарифы на газ для предприятий ТКЭ в этом году не повысятся - Тимошенко; «Нафтогаз» заявил о готовности ГТС Украины к поставкам газа в Украину и транзиту в Европу; Россия не предоставит Украине 5 млрд. долл. кредита; российская Альфа-групп" и Telenor договорились об объединении "Вымпелкома" и "Киевстара"

ТЭК: Тимошенко будет рекомендовать НКРЭ не повышать тарифы на газ для теплокомунэнерго в осенне-зимний период 2009 г. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет рекомендовать Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) не повышать тарифы на природный газ для предприятий теплокомунэнерго в осенне-зимний период 2009 года и оставить их на нынешнем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий теплокомунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

«Я буду рекомендовать НКРЭ оставить пока еще ту цену на газ для теплокомунэнерго, которая была у нас до настоящего времени, на новый осенне-зимний период, поскольку я понимаю всю ситуацию с кризисом, я понимаю всю политическую ситуацию подготовки к президентским выборам, я понимаю всю экстраординарность ситуации, когда в это же время местные органы самоуправления готовятся к своим выборам. Я понимаю, что если дальше повышать те цены, то это будет только увеличивать долги, и это будет ставить местные бюджеты в невозможную ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодня долг теплокомунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 3,447 млрд. грн. Премьер добавила, что самое плохое состояние с расчетами наблюдается в областях, где власть - в руках Партии регионов.

«Я хочу, чтоб мы с вами стали партнерами. Если мы идем вам навстречу, если мы даем вам возможность находиться в балансе, то и вы, как мощные руководители, пожалуйста, сделайте хотя бы одно практическое дело для Украины – обеспечьте расчеты за природный газ теплокомунэнерго с НАК «Нафтогазом», и тогда я действительно поверю, что, возможно, в Партии регионов есть хотя бы несколько антикризисных менеджеров и несколько настоящих хозяйственников», - призывала глава правительства.

Предприятия ТКЭ готовы к началу отопительного сезона - Продан

На сегодняшний день в Украине предприятия системы теплокоммунэнергетики готовы к началу отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое поводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Предприятия топливно-энергетического комплекса готовы сегодня к началу осенне-зимнего периода», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он подчеркнул, что все ремонтные работы на предприятиях проводятся согласно графику. Кроме того, министр отметил, что свежее ядерное топливо поставлено на 8 энергоблоков атомных электростанций и расчеты за топливо с российской стороной проводятся своевременно.

Вместе с этим, министр также подчеркнул, что практически во все областях, кроме Ивано-Франковской и Полтавской, работа по переводу предприятий ТКЭ с газа на альтернативные виды топлива идет успешно.

Долги предприятий ТКЭ перед «Нафтогазом» составляют 4,137 млрд. грн. - Диденко

На сегодняшний день общая задолженность, с учетом предыдущих лет, предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 4,137 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Из этой суммы, по его словам, 700 млн. грн. является пеней и штрафами.

«У нас есть некоторые сложности со списанием пени и штрафов, поскольку это не предусмотрено напрямую законодательством, но мы пытаемся максимально облегчить, скажем так, судьбу теплокоммуэнерго для расчетов с нами», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он также отметил, что из оставшихся 3,5 млрд. грн. долгов на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, даны гарантии государства.

И.ДИДЕНКО подчеркнул, что в некоторых регионах разница между расчетами за тепло населением и расчетами предприятий ТКЭ с «Нафтогазом» составляет 30-40%.

«В НАК «Нафтогаз Украины» отрицают, что эти деньги идут исключительно на технологические нужды, на переоборудование энергетических предприятий», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он отметил, что наихудшая ситуация с расчетами с НАК «Нафтогазом» в Киеве – задолженность составляет 680 млн. грн., Днепропетровской – 460 млн. грн. (уровень расчетов - 37%), Донецкой – 410 (49%) и Харьковской областях – 389 млн. грн.

При этом И.ДИДЕНКО отметил, что на сегодняшний день с Киевской облгосдминистрации достигнута договоренность по решению вопроса ликвидации задолженности.

ГТС Украины готова к поставкам газа в Украину и его транзиту в Европу - Диденко

На сегодняшний день газотранспортная система Украины полностью готова к обеспечению поставок газа в Украину и к его транзиту в страны Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«За летний период для подготовки к зимней напряженной работе нами проведен капитальный ремонт 540 км линейной части, сделано более 9 тыс. км внутритрубной диагностики, проведено на уровне 1 тыс. 200 ремонтов газораспределительных станций, что означает следующее – ГТС Украины полностью готова для обеспечения потребителей Украины (газом) и для транзита российского газа для потребителей европейских стран», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он также сообщил, что в подземные хранилища закачено более 26 млрд. кубометров газа, 25 млрд. из которых принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», объемы химических реагентов накоплены в объеме 16 тыс. тонн.

Финансы: Общий объем выплат по внешним займам Украины в 2010 г. ожидается на уровне 20,3 млрд. долл. - НБУ Общий объем выплат по внешним займам Украины в 2010 году ожидается на уровне 20,3 млрд. долл. Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год, обнародованных на официальном сайте Национального банка Украины.

«Объем плановых платежей по прямому и гарантированному государством долгу в следующем году будет составлять не менее 2,3 млрд. долл., а по частному долгу - более чем 18 млрд. долл.» - говорится в документе.

Также Нацбанк ожидает, что в следующем году дефицит счета текущих операций платежного баланса может составлять 0,1% ВВП. При этом будет продолжаться отток средств по счету операций с капиталом и финансовых операций, хотя и в меньших объемах, чем в 2009 году.

Монетарные индикаторы развития денежно-кредитной сферы в 2010 г. предусматривают темпы роста монетарной базы на уровне 9-13%.

Также НБУ прогнозирует, что в следующем году стабилизация работы банков позволит им повысить кредитную поддержку процессов возобновления экономического роста. «Краткосрочные разрывы в ликвидности, которые могут при в этом возникать, будут покрываться за счет применения механизмов рефинансирования, регулярный доступ к которым будет обеспечиваться на прозрачных и равных для всех банков условиях» - отмечается в Основных принципах денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год.

Кудрин: Россия не предоставит Украине кредит на 5 млрд. долл. РФ не предоставит Украине кредит на 5 миллиардов долларов, а также не даст Белоруссии последний транш в 500 миллионов долларов из кредита в 2 миллиарда долларов, но будет продвигать интересы этих стран по международной линии - по получению займов от МВФ и антикризисного фонда ЕврАзЭС, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы внимательно наблюдаем за исполнением программы МВФ (по кредитованию Украины - ред.) Мы как члены МВФ поддерживаем выделение фондом кредита Украине, но на двусторонней основе мы не планируем (давать кредит - ред.)", - заявил также глава российского Минфина. Украина в начале этого года обращалась к России за кредитом на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

Также, по словам Кудрина, Россия пока мы не рассматривает продолжение кредита Белоруссии (последний транш на 500 миллионов долларов из заявленного ранее стабилизационного кредита в 2 миллиарда долларов). "На двусторонней основе не предоставим", - сказал Кудрин.

В конце прошлого года Россия приняла решение выделить Белоруссии кредита в 2 миллиарда долларов, из которого уже выдано 1,5 миллиарда. Последний транш в размере 500 миллионов долларов российский Минфин не переводил, заявляя, что необходима тщательная оценка перспектив возврата этих средств.

РФ готова предоставить кредит Сербии и Болгарии

Россия готова предоставить кредит Сербии и рассматривает возможность выдачи займа Болгарии, сказал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам по итогам встреч с министрами финансов этих стран в рамках визита в Стамбул для участия в мероприятиях годовой сессии МВФ и Всемирного банка.

Как сообщает РИА Новости, впервые Кудрин заявил о просьбе Сербии в получении кредита от РФ в июне, но тогда речь не шла о конкретных суммах, теперь об этом стало известно. "Сербия обратилась с просьбой о кредите на 1 миллиард евро, из него 350 миллионов - на бюджетный кредит (для покрытия дефицита), остальное - на инвестиционные кредиты", - заявил Кудрин.

По его словам, на встрече в Стамбуле стороны обменялись мнениями по организации дальнейшей работы по этим вопросам. "Мы рассматриваем поэтапное предоставление кредита. В ближайшие две недели определимся по величине, по срокам, условиям и этапности", - уточнил Кудрин.

Министр полагает, что какая-то сумма займа может быть предоставлена уже в этом году. Кроме того, рассматривается вариант, что часть кредита будет выдана российскими банками - как государственными, так и частными, в случае необходимости соответствующие гарантии предоставят правительства РФ и Сербии. "Этот вопрос обсуждается", - отметил глава Минфина. Кудрин пояснил также, что в первую очередь будет предоставлен бюджетный кредит, и лишь затем - займы на инвестпроекты с участием российских компаний, в первую очередь, на строительство дорог и метро.

Что касется Болгарии, то Россия списала предыдущий долг Болгарии еще в прошлом году, весной стало известно о возможности нового займа - до 3,8 миллиарда евро на строительство АЭС в Белене. Делегации Минфинов в Стамбуле двух стран обсудили условия этого кредита. "Мы обменялись мнениями по организации дальнейшей работы по подготовке ТЭО строительства АЭС, с учетом того, что кредит может быть только связанным, и обе стороны должны согласиться с его условиями", - отметил Кудрин.

"Правительство РФ рассматривает возможность выдачи этого кредита по мере предоставления информации о проекте", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о сроках принятия решения. Он сообщил также, что речь идет о долгосрочном кредите.

РФ впервые за 10 лет хочет одолжить у ВБ 4 млрд. долл.

Россия обсуждает со Всемирным банком возможность привлечения кредита на сумму до $4 миллиардов, но только в том случае, если он не будет обставлен дополнительными условиями, сообщает Рейтер со ссылкой на представителей министерства финансов РФ.

Россия планирует вернуться на внешние рынки заимствований в следующем году после десятилетнего перерыва, поскольку рецессия в экономике привела к возникновению бюджетного дефицита. В 2010 году Россия планирует привлечь около $18 миллиардов с помощью выпуска еврооблигаций и, возможно, кредита Всемирного банка.

"Мы обсуждали возможность привлечения кредита на сумму $2-4 миллиарда", - сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин после встречи с главой Всемирного банка Робертом Зелликом.

"Мы заинтересованы в простом, ускоренном кредите. Мы договорились обсудить условия в ближайшем будущем".

Заместитель министра финансов Дмитрий Панкин сказал, что Россия хочет привлечь кредит исключительно на финансовых условиях.

"Если кредит потребует от нас согласовывать наши экономические решения (со Всемирным банком), если будет система мер, тогда мы, возможно, не захотим привлекать кредит, если у него есть условия", - сказал Панкин.

"Если это чисто финансовый кредит, мы будем его рассматривать с чисто финансовой точки зрения".

Кредит Всемирного банка может быть более дешевой альтернативой заимствованиям на рынке.

По словам Панкина, обсуждались ставки на уровне LIBOR плюс 30-50 базисных пунктов. Выпуск евробондов на 5-7 лет может стоить LIBOR плюс 250-270 базисных пунктов.

Объем заимствований России будет зависеть от ее потребностей в следующем году - более высокие цены на нефть будут означать более высокий уровень доходов бюджета - равно как и от условий, который предложит Всемирный банк, сказал Панкин.

США предложили создать финансовую «четверку» Американская администрация завершила работу над планом по созданию финансовой G4.

В этот «элитный мировой финансовый клуб» предлагается включить США, Японию, Китай и страны ЕС, входящие в зону евро, передает «Газета.ру».

Задача новой структуры – координировать действия лидирующих финансовых держав в области валютной и монетарной политики.

«Фактически речь идет о создании президиума G20», - заявил представитель британского Министерства финансов.

Великобритания уже высказалась против создания G4, так как страна не является членом зоны евро.

МВФ разработал план по введению общемирового налога на банки

Международный валютный фонд разработал план по введению общемирового налога на банки, средства от которого будут направляться в специальный всемирный Страховой фонд.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили британские финансисты, участвующие в конференции МВФ в Стамбуле.

Данный план одобрен главой Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Пока неизвестно, поддержит ли G20 эту инициативу МВФ и какова будет величина отчислений в Страховой фонд в случае его образования.

Связь: "Альфа-групп" и Telenor объединят "Вымпелком" и "Киевстар"

Российская "Альфа-групп" и норвежская компания Telenor договорились об объединении своих активов, завершив многолетний конфликт, сообщает ВВС.

Стороны решили объединить свои пакеты в российском "Вымпелкоме" и украинском "Киевстаре" в новой компании VimpelCom Ltd ("ВымпелКом Лтд.").

Она зарегистрирована на Бермудских островах, ее офис будет расположен в Голландии.

"Альфа-групп" получит в новой компании 43,9% голосов, Telenor - 35,4%.

Среди основных преимуществ планируемой сделки названо разрешение всех существующих споров между компаниями.

"Стороны договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки. Согласованная структура управления компанией "ВымпелКом Лтд." направлена на то, чтобы значительно снизить возможность новых споров между акционерами", - говорится в совместном пресс-релизе.

В пресс-релизе также сообщается , что целью сделки является создание "лидирующего оператора сотовой связи, работающего на развивающихся рынках, обладающего значительными возможностями для роста в пределах отдельных рынков и для международной экспансии".

Акции Telenor на торгах взлетели на 11,57%

Акции норвежского сотового оператора Telenor Group на торгах в Осло прибавили 11,57% в цене после того, как компания объявила о достижении соглашения с российской компанией Altimo, управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп", об объединении совместных активов - пакетов акций ОАО "Вымпелком"и ЗАО "Киевстар G.S.M.", сообщается на сайте фондовой биржи Осло.

В частности, по состоянию на 10.07 по местному времени (12.07 мск), акции Telenor торговались на уровне 70,85 норвежских крон (8,36 евро) за акцию против 63,50 норвежских крон (7,48 евро) в пятницу, передает РИА Новости. В понедельник на бирже в Осло Telenor вошел в первую пятерку компаний, акции которых в ходе утренней сессии наиболее быстро росли в цене.

Согласно распространенному в понедельник совместному заявлению компаний, Telenor и Altimo решили создать нового оператора сотовой связи, VimpelCom Ltd. ("ВымпелКом Лтд.") на основе объединения активов. Планируется, что новая компания будет оказывать услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки и выйдет на лидирующие позиции на рынках развивающихся стран.

Как сообщают компании, сделка, в результате которой будут разрешены длительные споры между Telenor и Altimo, будет завершена к середине 2010 года. При этом компания "ВымпелКом Лтд."зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположится в Нидерландах, а сама она пройдет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается в пресс-релизе.