Премьер-министр Греции вручил президенту прошение об отставке

Премьер-министр Греции Костас Караманлис вручил в понедельник президенту страны Каролосу Папульясу прошение об отставке правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьера. Правившая в Греции правоцентристская партия "Новая Демократия" потерпела накануне сокрушительное поражение на досрочных парламентских выборах, получив вместо прежних 151 мандатов лишь 91.

Победившее Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) получило 160 мандатов, его лидер Йоргос Папандреу сформирует правительство страны. Караманлис заявил, что перестанет быть не только премьером, но и лидером "Новой Демократии". Ожидается, что новое правительство во главе с Папандреу будет приведено к присяге в среду, 7 октября.