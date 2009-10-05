Украина и ЕС готовы завершить переговоры об ассоциации

Украина и Европейский Союз готовы завершить переговоры относительно Соглашения об ассоциации до конца года, кроме части о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге после завершения 13-го раунда переговоров относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы, действительно, можем сегодня констатировать, что до конца текущего года мы по сути завершим переговорный процесс по всем основным разделам Соглашения об ассоциации, за исключением раздела, который касается зоны свободной торговли», - сказал он.

На вопрос, когда может быть подписано это соглашение, заместитель директора по вопросам внешних отношений Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ ответил: «До тех пор, пока мы не согласуем все элементы, мы не можем поставить точку и подписать это соглашение».

Отвечая на вопрос, будет ли включен в Соглашение об ассоциации вопрос о перспективе членства Украины в Евросоюзе, Х.МИНГАРЕЛЛИ отметил, что это один из вопросов, который пока остается нерешенным. По его словам, этот вопрос должен быть решен политическим руководством Украины и Европейского Союза.

«Наш мандат не включает полномочий обсуждать и проводить переговоры по этому вопросу», - сказал он.