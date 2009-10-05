Во время саммита Украина-ЕС, который состоится 4 декабря, планируется принять Повестку дня Ассоциации Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге после завершения 13-го раунда переговоров о заключении соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Надеюсь, что во время саммита мы сможем принять в финальном варианте Повестку дня Ассоциации Украина-ЕС. Это, по сути, тот документ, который будет содержать уже согласованные позиции к соглашению об Ассоциации и позволит начать по существу выполнять положения соглашения к моменту вступления его в силу», - сказал он.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, настоящий документ заменит существующий план действий Украина-ЕС.