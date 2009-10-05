BLG ViDi LOGISTICS создаст в Украине логистическую инфраструктуру европейского уровня

1 октября 2009 года состоялось торжественное подписание договора между «ВиДи Груп» и компанией BLG Logistics Group о создании совместного предприятия BLG ViDi LOGISTICS. Главная цель деятельности предприятия – строительство современного логистического центра европейского уровня, сообщили УНИАН в «ВиДи Груп». Создание нового предприятия проходит при активной поддержке Киевской областной государственной администрации.

В период общей нестабильности в экономической сфере и сворачивания многих направлений бизнеса, происходит крайне важное для Украины событие: на отечественный рынок автомобильных перевозок выходит крупнейший европейский логистический оператор – немецкая компания BLG Logistics Group. Это происходит благодаря подписанию договора c «ВиДи Груп», которая имеет значительный опыт в логистике автомобилей в Украине. Сотрудничество свидетельствует о положительных тенденциях в развитии украинской экономики в целом и автомобильных перевозок в частности, а также о высокой степени надежности «ВиДи Груп» и доверии к ней как к стратегическому партнеру мировых компаний-лидеров.

«Наша компания уже давно сотрудничает с «ВиДи Груп», которая зарекомендовала себя как надежный партнер на рынке Украины. Именно поэтому было принято решение о создании совместного предприятия, которое позволит нам укрепить свои позиции на восточноевропейском рынке» - заявил Франк ШТУРМ, генеральный директор BLG Logistics Group.

В состав уже существующего автомобильного логистического бизнеса «ВиДи Груп» входят: автотерминал в Вишневом, таможенные службы, автомобильный и железнодорожный транспорт, а также технические услуги (PDI). На данный момент клиентами логистического направления «ВиДи Груп» являются импортеры Toyota, Lexus, VW, BMW, Fiat, Daewoo, Ford, Subaru и «Лада». Компания занимает лидирующие позиции в сфере автомобильной логистики на рынке Украины, а благодаря созданию совместного предприятия с ведущим европейским логистическим оператором BLG Logistics Group, «ВиДи Груп»планирует повысить свою долю рынка. Такие показатели будут достигнуты с помощью строительства в Калиновке Киевской области современного логистического терминала площадью 31,8 га на 15 000 машиномест. Строительство этого центра будет осуществляться поэтапно и завершится к концу 2013 года. Сумма инвестиций составит 28,6 млн. евро. В результате постепенного расширения терминала пропускная способность достигнет 300 тысяч автомобилей в год, что, несомненно, позволит увеличить число постоянных клиентов. Кроме того, компания планирует и в дальнейшем использовать существующий терминал в Вишневом, который, прежде всего, будет служить логистическим центром для Киевского региона.

«Мы стремимся предложить своим клиентам европейский уровень сервиса в сфере логистики, это позволит им не только сократить издержки, но и значительно сэкономить свое время», - подчеркнул глава Правления «ВиДи Груп» Виталий ДЖУРИНСКИЙ.

Создание этого предприятия имеет большое значение не только для автомобильного бизнеса, но и для экономики Украины в целом. Ведь благодаря деятельности нового предприятия в Киевской области будет создано более трехсот новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется, что в бюджеты разных уровней от деятельности нового совместного предприятия будет поступать не менее 20 млн. грн. налоговых отчислений в год. А благодаря деятельности логистического терминала отчисления автоимпортеров в бюджет страны составят около 2 млрд. грн. в год.

«Мы приветствуем создание такого предприятия. Благодаря таким инициативам, в Киевской области создаются новые рабочие места, а, следовательно, растет благосостояние людей», - отметил присутствовавший при подписании договора глава Киевской областной государственной администрации Виктор ВАКАРАШ.

BLG LOGISTICS GROUP – в лице логистического подразделения BLG Automobile Logistics – предлагает комплекс логистических услуг новых и б/у автомобилей. Логистическая сеть компании располагает портами и автотерминалами в ключевых стратегически важных точках грузопотоков. Автопарк компании составляет порядка 450 автовозов и 7 барж. Оборот автомобилей компании BLG Group в 2008 году составил более 5,7 млн. единиц. Также компания BLG LOGISTICS владеет собственным ж/д транспортом для доставки автомобилей. Подвижной состав планируется развить до 1300 вагонов в ближайшем будущем.

«ВиДи Груп» - это группа предприятий, основанная в 1994 году В.ДЖУРИНСКИМ. В состав «ВиДи Груп» входит около 40 предприятий, в числе которых лидеры в своих отраслях. «ВиДи Груп» нацелена на создание бизнесов в быстроразвивающихся отраслях экономики, достижение в них лидирующих позиций, создание конкурентных продуктов и повышение удовлетворенности клиентов, увеличение своей стоимости, повышение благосостояния сотрудников и общества. Оборот компании в 2008 году составил 1,59 млрд. грн. Численность персонала – свыше 1000 человек.