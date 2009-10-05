АМКУ нужен статус правоохранительных органов

Для повышения эффективности деятельности Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) необходимо на законодательном уровне предоставить комитету статус правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола, посвященного обсуждению проекта концепции развития АМК, разработанного комитетом, заявил и. о. главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, предоставление такого статуса позволит комитету повысить эффективность в расследовании нарушений антимонопольного законодательства.

«Без статуса правоохранительных органов нам крайне сложно осуществлять сбор доказательств в ходе расследований», - отметил, в частности, А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кроме того, он считает необходимым введение уголовной ответственности за наиболее общественно опасные антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.

В то же время глава совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Оксана ПРОДАН не считает предоставление АМК статуса правоохранительных органов оправданным.

«Нам бы этого не хотелось. Лучше создать специальные подразделения по борьбе с нарушениями в антимонопольным законодательстве в структуре МВД и СБУ», - отметила она.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономической политики, народный депутат Сергей ОСЫКА позитивно оценил инициативу АМКУ.

«Сотрудники АМК сегодня не могут даже осуществлять выемку документов в ходе расследований», - отметил С.ОСЫКА и добавил: «Нам не стоит бояться еще одного правоохранительного органа. В США их 32. Если же мы боимся коррумпированности правоохранителей, тогда придется запрещать их все».

Справка УНИАН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) является государственным органом со специальным статусом, целью деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности. Деятельность АМКУ как коллегиального органа началась после принятия 26 ноября 1993 года Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и назначения в декабре первого состава Комитета из девяти государственным уполномоченным. В 1994-1995 гг. были открыты территориальные отделения АМКУ во всех областях, городах Киеве и Севастополе.

Особенности специального статуса АМКУ заключаются, в частности, в особенном порядке назначения и освобождения Председателя Антимонопольного комитета Украины, его заместителей, государственных уполномоченных, председателей территориальных отделений, в специальных процессуальных принципах деятельности Антимонопольного комитета Украины, предоставлении социальных гарантий, охране личных и имущественных прав работников Антимонопольного комитета Украины на уровне с работниками правоохранительных органов.