НБУ ввел временную администрацию в «Восточно-Европейском банке»

Национальный банк Украины своим постановлением №586 от 1 октября т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Восточно-Европейский банк» сроком на один год.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам 47-412/13084 от 5 октября, текстом которого располагает УНИАН.

Временным администратором АКБ «Восточно-Европейский банк» назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Кроме того, в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 5 октября 2009 года по 4 января 2010 года.

Справка УНИАН. АКБ «Восточно-Европейский банк» зарегистрировано в августе 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 г. составили 1,081 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 856,136 млн. грн., обязательства - 999,779 млн. грн., уставный капитал банка - 60 млн. грн., собственный капитал - 81,694 млн. грн.

«Восточно-Европейский банк» в І полугодии т.г. получил убыток 6,18 млн. грн. против прибыли 4,57 млн. грн. годом ранее.

По информации банка, на 1 июля единственным его акционером, которому принадлежало более 10% акций, являлось ООО «СТДК-ФИНАНС» (15,2766%).