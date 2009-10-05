Польские фирмы уходят из Украины из-за коррупции
Газета Rzeczpospolita
Все больше польских фирм, работающих в Украине, принимают решение об уходе с этого рынка из-за проблем с коррупцией и непрогнозируемой ситуацией в стране.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет в понедельник газета Rzeczpospolita.
По данным издания, ряд польских фирм решили окончательно уйти из Украины, остальные приостановили планы по расширению своего бизнеса в стране, ожидая развития ситуации.
Газета отмечает, что польские предприниматели, инвестировавшие средства на востоке, больше всего проблем имеют именно в Украине.
«Польские фирмы страдают от непрогнозируемости чиновников, гигантской коррупции, неэффективной судебной системы», - отмечает издание.
Одной из существенных проблем польских предпринимателей в Украине является невозврат НДС.
В частности, работающим на украинском рынке компаниям Cersanit и Barlinek налоговая администрация до сих пор не вернула около 10 млн. евро ранее уплаченного НДС.
«Практически все фирмы имеют проблемы с возвратом денег», - говорит глава международного сообщества польских предпринимателей в Украине Стефан ПЕРКОВСКИ.
Польские предприниматели отмечают, что налоговая ставит условием возврата НДС их немедленное перечисление обратно в счет оплаты будущих налогов.
«Таких парадоксов много», - отмечает газета.
По данным Rzeczpospolita, воздержаться от дальнейших инвестиций в Украине решили Inter Groclin, ранее собиравшийся построить вторую фабрику, и строительная фирма Trasko Invest.
Уйти с украинского рынка также решила коллекторская компания Infos, работавшая в Украине с 2005 года.
«Это непрогнозируемый рынок, на котором мелкие дела вырастают до огромных проблем», - говорит операционный директор компании Адам СПИХАЛЬСКИЙ.
В качестве примера он привел случай, когда банк заблокировал расчеты на месяц.
«В нашей отрасли такая ситуация – катастрофа», - сказал А. СПИХАЛЬСКИЙ.
Справка УНИАН. Польские предприниматели на начало 2009 года инвестировали в украинскую экономику почти 700 млн. долларов.
По данным посольства Украины в Польше, больше всего средств поляки инвестировали в перерабатывающую промышленность (60%), в финансовый сектор (20%) и оптовую и розничную торговлю (12%).
Самыми крупными польскими инвестициями в Украине являются фабрика по производству паркета Barlinek, мебельный завод Nowy styl, предприятие по производству керамических изделий Cersanit.
В Украине поляки также построили завод по производству упаковок Ken-pak, автомобильных частей Inter Groclin, мясную фабрику PKM Duda.
Кроме того, на украинском рынке работают польские Kredo bank и Plus-bank.