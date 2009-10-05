Польские фирмы уходят из Украины из-за коррупции

Все больше польских фирм, работающих в Украине, принимают решение об уходе с этого рынка из-за проблем с коррупцией и непрогнозируемой ситуацией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет в понедельник газета Rzeczpospolita.

По данным издания, ряд польских фирм решили окончательно уйти из Украины, остальные приостановили планы по расширению своего бизнеса в стране, ожидая развития ситуации.

Газета отмечает, что польские предприниматели, инвестировавшие средства на востоке, больше всего проблем имеют именно в Украине.

«Польские фирмы страдают от непрогнозируемости чиновников, гигантской коррупции, неэффективной судебной системы», - отмечает издание.

Одной из существенных проблем польских предпринимателей в Украине является невозврат НДС.

В частности, работающим на украинском рынке компаниям Cersanit и Barlinek налоговая администрация до сих пор не вернула около 10 млн. евро ранее уплаченного НДС.

«Практически все фирмы имеют проблемы с возвратом денег», - говорит глава международного сообщества польских предпринимателей в Украине Стефан ПЕРКОВСКИ.

Польские предприниматели отмечают, что налоговая ставит условием возврата НДС их немедленное перечисление обратно в счет оплаты будущих налогов.

«Таких парадоксов много», - отмечает газета.

По данным Rzeczpospolita, воздержаться от дальнейших инвестиций в Украине решили Inter Groclin, ранее собиравшийся построить вторую фабрику, и строительная фирма Trasko Invest.

Уйти с украинского рынка также решила коллекторская компания Infos, работавшая в Украине с 2005 года.

«Это непрогнозируемый рынок, на котором мелкие дела вырастают до огромных проблем», - говорит операционный директор компании Адам СПИХАЛЬСКИЙ.

В качестве примера он привел случай, когда банк заблокировал расчеты на месяц.

«В нашей отрасли такая ситуация – катастрофа», - сказал А. СПИХАЛЬСКИЙ.

Справка УНИАН. Польские предприниматели на начало 2009 года инвестировали в украинскую экономику почти 700 млн. долларов.

По данным посольства Украины в Польше, больше всего средств поляки инвестировали в перерабатывающую промышленность (60%), в финансовый сектор (20%) и оптовую и розничную торговлю (12%).

Самыми крупными польскими инвестициями в Украине являются фабрика по производству паркета Barlinek, мебельный завод Nowy styl, предприятие по производству керамических изделий Cersanit.

В Украине поляки также построили завод по производству упаковок Ken-pak, автомобильных частей Inter Groclin, мясную фабрику PKM Duda.

Кроме того, на украинском рынке работают польские Kredo bank и Plus-bank.