Главное на 5 октября (вечер)

Украина в мире

Украина в рейтинге по развитию человеческого потенциала занимает 85-е место и по сравнению с 2005 годом ухудшила свой показатель на семь позиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Отчете по человеческому развитию за 2009 год «Преодоление препятствий: человеческая мобильность и развитие», обнародованном сегодня в Киеве комиссией Программы развития ООН.

В отчете, в частности, представлен рейтинг стран по Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), в его расчетах использованы три показателя: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень образованности. В нынешнем году ИРЧП был рассчитан для 182 стран – по статистическим данным по состоянию на 2007 год, собранным агентствами ООН и другими международными организациями. К рейтингу 2007 года добавились три страны: Андорра, Лихтенштейн (впервые) и Афганистан (впервые с 1996 года). Показатели Индекса развития человеческого потенциала базируются на информации 2007 года – они не отражают последствия глобального экономического кризиса, который, как ожидается, значительно повлияет на достижения в отрасли человеческого развития многих стран мира, отмечают в ООН.

В соответствии с отчетом, самый высокий Индекс развития человеческого потенциала уНорвегии, за ней идут Австралия и Исландия. Из ближайших соседей Украины, например, Беларусь заняла 68-е место, Россия – 71-е, 84-е место у Армении, а 86-е занял Азербайджан.

Отчет-2009 посвящен проблемам миграции, сообщил на пресс-конференции постоянный представитель программы в Украине Оливье АДАМ. Впервые авторы отчета обстоятельно проанализировали миграцию – внутреннюю и международную – с точки зрения людей: мигрантов, их семей, общин, из которых они уехали и в которых они живут и работают, добавил он.

Представители программы, сославшись на данные Государственного комитета статистики Украины, сообщили, что в 2008 году количество мигрантов - лиц, которые с целью трудоустройства перемещаются в пределах Украины и выезжают за границу, составляло 1 млн. 406,6 тыс. человек. Главные причины, по данным отчета ООН, – низкая заработная плата и неблагоприятные экологические условия.

Как сообщила на пресс-конференции начальник Управления политики занятости и трудовой миграции Министерства труда и социальной политики Украины Татьяна ПЕТРОВА, "сегодня более 1,5 млн. украинцев выехали за границу в поисках работы, поскольку основными причинами в Украине остаются низкий размер зарплаты и отсутствие рабочих мест". По ее словам, в 2008 году каждый пятый украинец рассматривался как потенциальный мигрант, а 41% населения не удовлетворен уровнем жизни. “Для облегчения ситуации” в этом году создана Государственная миграционная служба, отметила Т.ПЕТРОВА.

По данным отчета, сегодня в Украине находятся 12 тысяч иностранцев, больше всего - из России, Польши, Китая и Вьетнама. По прогнозам отчета, в ближайшие два года – в случае благоприятных экономических условий – ситуация не изменится.

При этом в отчете отмечается, что большинство мигрантов не пересекают международные границы, а меняют местожительство в пределах собственной страны. По данным ООН, численность внутренних мигрантов составляет 740 миллионов человек, что почти в четыре раза превышает количество международных мигрантов. Среди последних менее 70 миллионов переезжают из развивающихся стран в развитые страны. Например, лишь 3% африканцев проживают за пределами страны происхождения. Большинство из 200 миллионов международных мигрантов на планете переехали из одной развивающейся страны в такую же другую или из развитой страны в другую развитую страну.

Представители программы также отметили “положительные стороны” миграции: в 2007 году денежные переводы мигрантов составляли 370 млрд. долл. США в мире. Из них в регион стран СНГ поступило около 16 млрд. долл. США, а в Украину – 4,5 млрд. долл. Кроме того, исследования показали, что прибыль мигрантов из самых бедных стран, переехавших в развитую страну, в среднем в 15 раз больше их прибыли на родине, показатель охвата их детей средним школьным образованием вдвое выше, а детская смертность в 16 раз ниже.

Украина и Европейский Союз готовы завершить переговоры относительно Соглашения об ассоциации до конца года, кроме части о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге после завершения 13-го раунда переговоров относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы, действительно, можем сегодня констатировать, что до конца текущего года мы по сути завершим переговорный процесс по всем основным разделам Соглашения об ассоциации, за исключением раздела, который касается зоны свободной торговли», - сказал он.

На вопрос, когда может быть подписано это соглашение, заместитель директора по вопросам внешних отношений Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ ответил: «До тех пор, пока мы не согласуем все элементы, мы не можем поставить точку и подписать это соглашение».

Отвечая на вопрос, будет ли включен в Соглашение об ассоциации вопрос о перспективе членства Украины в Евросоюзе, Х.МИНГАРЕЛЛИ отметил, что это один из вопросов, который пока остается нерешенным. По его словам, этот вопрос должен быть решен политическим руководством Украины и Европейского Союза.

«Наш мандат не включает полномочий обсуждать и проводить переговоры по этому вопросу», - сказал он.

Финансы

Национальный банк Украины своим постановлением №586 от 1 октября т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Восточно-Европейский банк» сроком на один год.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам 47-412/13084 от 5 октября, текстом которого располагает УНИАН.

Временным администратором АКБ «Восточно-Европейский банк» назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

Кроме того, в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 5 октября 2009 года по 4 января 2010 года.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,4630/8,4910, к 12:00 цены упали – 8,3925/8,4350. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,4055/8,4430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2810/0,2825, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2802. К закрытию цены установились на уровне 0,2791/0,2804.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1800 (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4580/1,4650.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3680/12,4120, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,2580/12,3160. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2805/12,3395.

Международные новости

В августе 2009 года, по сравнению с июлем 2009 года, объем розничной торговли в еврозоне уменьшился на 0,2%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В августе 2009 г., по сравнению с августом 2008 г., объем розничной торговли уменьшился на 2,6% в еврозоне и на 1,8% в ЕС-27.

В августе 2009 года розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” по сравнению с июлем 2009 года выросла в еврозоне на 0,5%, в ЕС-27 – на 0,3%. Непродовольственный сектор уменьшился на 0,6% в обеих зонах.

Рост объемов розничной торговли в августе 2009 г., по сравнению с июлем 2009 г., был наибольшим в Польше (1,5%) и Испании (1,4%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Латвии (-3,3%), Швеции (-2,7%), Литве (-2,3%) и Австрии (-2,0%).

В августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,3% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 3,2% в еврозоне и на 2,1% - в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (6,8%) и Австрии (1,3%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Латвии (-30,3%), Эстонии (-20,6%), Литве (-20,3%) и Словении (-13,2%).

В июле 2009 года объем розничной торговли, по сравнению с июнем 2009 года, уменьшился на 0,2% в еврозоне и не изменился в ЕС-27.

(УНИАН)