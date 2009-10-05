Курс НБУ на 05.10.09

Официальный курс НБУ на 05.10.09 100 USD США – 801.0000 (5 октября – 801.0000) 100 EUR – 1170.7416 (5 октября – 1164.4137) 10 RUR – 2.6630 (5 октября – 2.6590) Учетные курсы банковских металлов на 05.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80440.43 (5 октября-79939.80) 961 XAG 10 Серебро-1300.02 (5 октября-1298.42) 962XPT10Платина-102928.50(5 октября-102127.50) 964XPD10 Палладий-23789.70(5 октября-23309.10)

Официальный курс НБУ на 05.10.09 100 USD США – 801.0000 (5 октября – 801.0000) 100 EUR – 1170.7416 (5 октября – 1164.4137) 10 RUR – 2.6630 (5 октября – 2.6590) Учетные курсы банковских металлов на 05.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-80440.43 (5 октября-79939.80) 961 XAG 10 Серебро-1300.02 (5 октября-1298.42) 962XPT10Платина-102928.50(5 октября-102127.50) 964XPD10 Палладий-23789.70(5 октября-23309.10)

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