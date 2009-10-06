ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Киевстар» задушили в объятиях», в котором пишет - в следующем году вследствие слияния с компанией «Вымпелком» с украинского рынка мобильной связи может уйти старейший бренд «Киевстар». Решение о создании объединенной компании VimpelCom Ltd путем слияния Вымпелкома и Киевстара было принято после многолетнего корпоративного конфликта между норвежской Telenor и российской «Альфа»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kievstar-zadushili-v-objatijah-131694/

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Также «Дело» в материале «Тимошенко вернула льготы предприятию Фирташа» пишет – предприятие Фирташа "Ривнеазот", приостановившее уже производство, наконец-то получит газ по заниженной цене, по которой получают все остальные крупные заводы химпрома. Таким образом, отношения между премьер-министром и Дмитрием Фирташем начали улучшаться…

http://delo.ua/biznes/kompanii/timoshenko-vernula-lgoty-predprijatiju-firtasha-131679/

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«Дело» в публикации «Родовид Банк сделают собирателем хороших активов порблемных банков» пишет - качественные активы банков, находящихся на грани ликвидации, а также аналогичную сумму средств вкладчиков этих финучреждений планируется переводить в недавно национализированный Родовид Банк. С таким предложением Министерство финансов обратилось к руководству Кабмина, а также к МВФ и Всемирному банку…

http://delo.ua/dengi/banki/sobiratel-horoshih-aktivov-131687/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Накопление вместо капитала» пишет – Юлия Тимошенко продолжает ужесточать госрегулирование в энергетике. Теперь энергогенерирующие предприятия будут обязаны круглогодично поддерживать запас угля в экономически необоснованных объемах. Это грозит им дополнительными убытками, а в будущем может привести к их банкротству, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250965

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Теория возвратности» пишет – рынок корпоративных облигаций в 2009 году сократился втрое, и ни одному предприятию не удалось разместить долговые бумаги на открытом рынке. Инвесторы разочаровались в таких вложениях, а сложная ситуация с рефинансированием долгов вынудила эмитентов перейти к их реструктуризации и повышению доходности облигаций. Инвестор может рассчитывать на одномоментную выплату 10-20% долга и двух-трехлетний график погашения ценных бумаг, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250941

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«Коммерсант-Украина» в публикации «АМКУ хочет применить силу» пишет – Антимонопольный комитет претендует на получение статуса правоохранительного органа, чтобы повысить эффективность расследований нарушений конкуренции и фактов монопольного сговора. Чиновники комитета хотят обыскивать, конфисковывать и арестовывать объекты недвижимости субъектов хозяйствования. Против этой инициативы уже выступили бизнесмены, парламентская оппозиция и Служба безопасности…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1250951

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Издание «Экономические известия» в публикации «Грядет осенняя девальвация» пишет – со второй половины октября может начаться сезонное подорожание доллара. Выше 10 грн./$1 курс не пойдет, однако возможны колебания в широком коридоре — от 8 до 9,5 грн./$1…

http://eizvestia.com/fin/full/4182940

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"Экономические известия" в публикации «Конфеты победили гнев белорусов» пишут - переговоры по поставкам украинской карамели на белорусский рынок завершились в пользу трех украинских кондитерских компаний - соседи отменили антидемпинговые пошлины на их продукцию. Хотя доступ для украинских производителей не будет, как раньше, безусловным, эксперты уверены, что повышение цен до уровня белорусских производителей не приведет к снижению спроса на украинский продукт, благодаря его высоким качественным показателям…

http://eizvestia.com/markets/full/4182935

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«Газета по-киевски» в материале «Гекльберри Финны в парламенте» пишет – в «Приключениях Гекльберри Финна» Марк Твен изображает изумительный по своему психологизму диалог между главным героем и негром Джимом относительно того, грешно ли воровать с чужих огородов. В принципе, эта ситуация аналогична положению дел в парламенте…

http://mycityua.com/articles/view/2009/10/06/085607.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Церковные обряды подорожали вдвое» пишет – в столичных православных храмах резко повысились цены на различные услуги, причем в некоторых случаях более чем вдвое!..

http://www.segodnya.ua/news/14083450.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бюджет-2010: о рисках доходной части…» пишет – сделав прогрессивный шаг в плане сбалансирования расходов бюджета, Кабмин не сумел обеспечить ресурсную базу. Все может закончиться тем, что доходы снова пойдут на финансирование социалки…

https://economics.unian.net/rus/detail/22489

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые правила для аграриев: сало вне закона…» пишет - Украина обязалась перед ВТО со следующего года закрыть доступ на рынки «самодельным» мясу и молоку. И это не вдруг - на реформирование отводилось 4 года. Но у нас как всегда…

https://economics.unian.net/rus/detail/22471

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путина вызывали?» пишет - премьер России Владимир Путин лично встретился с вице-президентом Renault Кристианом Эстевом, чтобы обсудить проблемы «АвтоВАЗа». Заводу нужно 70 млрд руб. часть которых он хочет получить от Renault…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/06/215549

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Издание «Известия» в публикации «Та же оптовка, вид сбоку» пишет - мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что оптовой торговли в жилых кварталах отныне не будет. Правда, что чиновники понимают под словом "опт" - никто не разъясняет. Ровно неделю назад торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблине был официально объявлен зоной, свободной от опта. Напомним, что после закрытия Черкизовского рынка сюда перебралось большинство китайских торговцев. Местные жители несколько месяцев вели активную борьбу с "Люблизоном". Однако сейчас радоваться победе не спешат. Челноки с баулами никуда не исчезли. Разве что над главным входом демонтирована вывеска "ОПТимально для оптовиков"…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3133844/

(УНИАН)