Анонс на 6 октября т.г.
Американская торговая палата проведет встречу с Пинзеником.Брифинг на тему: "Какими будут новые правила игры для игорного бизнеса?".Пресс-конференция на тему: „Нафтогаз: как пережить дефолт и есть ли жизнь после него?”.
Американская торговая палата проведет встречу с Виктором Пинзеником.
Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.
В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Букмекеры обвиняют государство в рейдерском захвате их бизнеса. Результаты экспертного расследования».
Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества услуг по изготовлению мебели на заказ.
Юлия Тимошенко примет участие в церемонии награждения призеров XXI летних Дефлимпийских игр.
Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
Пресс-конференция на тему: „Нафтогаз Украины: как пережить дефолт и есть ли жизнь после него?”.
На http://chat.telekritika.ua состоится чат-конференция с первым заместителем - исполняющим обязанности председателя Госкомтелерадио.
Пресс-конференция по случаю официального закрытия проекта Twinning.
Брифинг на тему "Какими будут новые правила игры для игорного бизнеса?".
Пресс-конференция на тему: "Франчайзинг в Украине: тенденции и основные события".
Совещание на тему: «Новая концепция размещения внешней рекламы и рекламных носителей в г. Киев».
Заседание Национального пресс-клуба «Украинская перспектива» по вопросам АПК.