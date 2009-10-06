Анонс на 6 октября т.г.

Американская торговая палата проведет встречу с Виктором Пинзеником.

Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Букмекеры обвиняют государство в рейдерском захвате их бизнеса. Результаты экспертного расследования».

Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества услуг по изготовлению мебели на заказ.

Юлия Тимошенко примет участие в церемонии награждения призеров XXI летних Дефлимпийских игр.

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Пресс-конференция на тему: „Нафтогаз Украины: как пережить дефолт и есть ли жизнь после него?”.

На http://chat.telekritika.ua состоится чат-конференция с первым заместителем - исполняющим обязанности председателя Госкомтелерадио.

Пресс-конференция по случаю официального закрытия проекта Twinning.

Брифинг на тему "Какими будут новые правила игры для игорного бизнеса?".

Пресс-конференция на тему: "Франчайзинг в Украине: тенденции и основные события".

Совещание на тему: «Новая концепция размещения внешней рекламы и рекламных носителей в г. Киев».

Заседание Национального пресс-клуба «Украинская перспектива» по вопросам АПК.