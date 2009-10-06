В США индекс деловой активности достиг 50,9 пункта

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре увеличился до 50,9 пункта, по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее.

Согласно методике расчета этого индекса, показатель свыше 50 пунктов свидетельствует о том, что рынок имеет сильную деловую поддержку. Последние время данные из США относительно настроений бизнесменов говорят о том, что они уже готовы развивать бизнес. Вот только макропоказатели не оправдывают оптимизма американцев.