Для регулирования игорного бизнеса необходимо принять 3 закона

Букмекеры считают, что в Украине необходимо принять три отдельных закона, регламентирующих деятельность в сфере игорного бизнеса.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации букмекеров Украины Ольга ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, один закон должен регулировать игорный бизнес, в частности, деятельность казино и игровых автоматов, второй – букмекерскую деятельность, а третий – лотерею.

В то же время букмекеры выступают за принятие хотя бы одного законопроекта в сфере деятельности игорного бизнеса. «Хотите игорные зоны – пусть будут зоны, хотите отдельно выделить – давайте выделим, только хоть что-нибудь примите», – сказал вице-президент Ассоциации букмекеров Украины Вячеслав БРИЦКИЙ.

Представители букмекерского бизнеса отмечают, что в законопроекте, который они разработали в составе рабочей группы при Кабинете Министров Украины, на сегодня нет необходимости изменять лицензионное законодательство. «Закон о лицензировании, который сегодня действует, не надо переписывать специально для игорного бизнеса», – считает В.БРИЦКИЙ. По его словам, под лицензирование должны попадать букмекеры. В данном законопроекте указаны определения понятий «пари», «букмекерская касса» и т.д.

Также букмекеры предлагают увеличить стоимость лицензий. «Мы понимаем, что, во-первых, в нынешнее время нельзя привязывать стоимость лицензии к иностранной валюте, а во-вторых, мы предлагаем, чтобы стоимость лицензии была увеличена, но не в 10 раз, как нам сейчас предлагают… Потому что рентабельность букмекерской линии составляет около 8% (валовые доходы от пула – УНИАН)», – рассказывает В.БРИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня текущего года. Данный закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игровых зонах.

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан был разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игровых зонах.

13 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательный запрет игорного бизнеса привел к тенизации этой сферы деятельности.

Ранее проект концепции законопроекта об игорном бизнесе был разработан Министерством финансов, аналогичный законопроект разработал Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, однако ни один из них до сих пор не подан на рассмотрение Верховной Рады.