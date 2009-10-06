У сотрудничества Украины и Таиланда есть перспективы

Украина и Таиланд имеют реальные перспективы развития сотрудничества в экономической сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, это отметили министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и представители Министерства коммерции Королевства Таиланд вчера в ходе встречи в Киеве, где обсуждались состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Учитывая значительный промышленный потенциал, развитые области сельского хозяйства, транспорта, связи, Украина и Таиланд имеют реальные перспективы относительно последующего углубления двустороннего сотрудничества в экономической сфере», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

По его мнению, взаимовыгодной для обеих стран станет активизация сотрудничества в агропромышленном секторе, в частности в поставках пшеницы и некоторых зерновых в Таиланд, а также других видов сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Перспективными отраслями для сотрудничества также является машиностроение, авиастроение, химическая промышленность, сотрудничество в научно-технической сфере.

В свою очередь, представители Министерства коммерции отметили, что Таиланд заинтересован в углублении сотрудничества в отрасли пищевой промышленности, увеличении инвестиционного сотрудничества, в частности в туристической сфере, а также в налаживании сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.

Стороны договорились о подготовке двусторонних межправительственных документов о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимной защите инвестиций.

Отметим, что в последние годы товарооборот между Украиной и Таиландом увеличивается. Так, в 2008 году он составил почти 503 млн. долл., что в 2 раза больше, чем в 2007 году.