ГЛАВНОЕ на 6 октября (день)

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 259 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада также приняла решение о сокращении процедуры рассмотрения во втором чтении данного законопроекта с 14 дней до 7-ми.

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

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Верховная Рада Украины отказалась вводить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, лекарства, газ и другие товары первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу ВР рассмотрела 2 проекта документов, однако ни один не получил необходимой поддержки.

В частности, за принятие проекта Закона Украины “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта”, внесенного депутатами от фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО и Валентином МАТВЕЕВЫМ, проголосовали лишь 202 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось: на период финансового кризиса до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта (кроме такси).

Эти услуги и товары, согласно законопроекту, должны были оплачиваться населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом министров Украины, Национальной комиссией по вопросам регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по состоянию на 1 октября 2008 года.

ВР также отказалась принять постановление, проект которого внес председатель ВР Владимир ЛИТВИН “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения”. Его поддержали лишь 223 народных депутата из 427, зарегистрированных в сессионном зале. Проектом постановления предусматривалось, что Кабинет министров Украины и органы местного самоуправления должны обеспечить безотлагательное введение на период до 1 января 2011 года моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

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Финансы

ОАО «Инновационно-промышленный банк» («Инпромбанк») и ОАО «Банк «Столица», в которых введена временная администрация Национального банка Украины, объявили о поиске инвесторов с целью финансового оздоровления.

Об этом говорится в сообщениях банков в газете «Голос Украины» (№187 от 6 октября).

В сообщении «Инпромбанка» указывается, что ориентировочная сумма средств, необходимая для финансового оздоровления банка, составляет 250 млн. грн. Заявки инвесторов принимаются до 28 октября 2009 года.

Справка УНИАН. "Инпромбанк" основан в 1993 году и на сегодня входит в 4-ю группу украинских банков.

По итогам первого полугодия 2009 года банк получил прибыль в 192 тыс. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года в состав акционеров банка входили: Олег ТОКАРЬ - 15,0226%, Олег ГАПОН - 14,6878%, Алексей ЛЕЛЮК - 11,8821%, Сергей ПРОБЫЛОВ - 10,0004%, Владимир СЕМИНОЖЕНКО - 13,3327%, Вера ЧЕТВЕРИКОВА (опосредованное участие) - 11,8821%.

С 11 сентября в банке введена временная администрация сроком на один год, временным администратором назначен Алексей УГРИМОВ.

Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций.

С 20 июля 2009 года в банке введена временная администрация сроком на один год, временным администратором банка назначен Игорь ПОЛХОВСКИЙ.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,36 грн./долл., продают – по 8,45 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 5 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,26-8,41 грн./долл., по продаже – в пределах 8,40-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 5 октября, и сегодня составляет 12,26/12,46 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 октября, повысился на 0,4% и составляет 0,2701 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,4% – до 0,2826 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,34 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 8,45 грн./долл., на 0,4% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,38 грн./долл., по продаже – в пределах 8,40-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 5 октября, и сегодня составляет 12,27/12,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 5 октября, повысился на 0,4% и составляет в среднем 0,2664 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2827 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

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Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,32/8,52 грн., евро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,35/8,53 грн., евро – 12,10/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,35/8,47 грн., евро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,707416, к российскому рублю – 0,2659.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3260/8,3720, к 12:00 цены упали – 8,2850/8,3170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2785/0,2805, к 12:00 цены снизились - 0,2774/89. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8155 (-0,2451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4723/25, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2440/12,3085, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,1980/12,2430.

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ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» до конца дня рассчитается за российский газ в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Сегодня «Нафтогаз Украины» рассчитается с ОАО «Газпромом» в полном объеме», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа, за который должна заплатить около 400 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

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Предварительная стоимость российского газа для Украины на 4-й квартал составит 208-209 долл. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Ориентировочно, 208-209 долл. за 1 тыс. кубометров. Предварительная стоимость такая», - сказал он.

Также он добавил, что в 4-м квартале НАК «Нафтогаз Украины» планирует закупить около 14 млрд. кубометров российского газа, за который будет рассчитываться «за счет основной деятельности».

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

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АПК

Беларусь отменила применение антидемпинговой пошлины в отношении кондитерских изделий из Украины.

Соответствующее постановление белорусского правительства опубликовано на официальном сайте Совета министров Беларуси.

В частности, в результате антидемпингового расследования, проводимого белорусской стороной, дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен», ЗАО «Житомирські ласощі», а также акционерное общество закрытого типа «Харьковская бисквитная фабрика» согласились с ценовыми обязательствами для сохранения своих поставок в Беларусь.

В связи с этим Министерство иностранных дел Беларуси предложило не применять антидемпинговую пошлину, в частности, в отношении карамели, поставляемой на таможенную территорию Беларуси украинскими производителями при условии поставки продукции «по ценам не ниже нормальной цены этого товара и предоставления в таможенный орган инвойса – обязательства, соответствующего ценовым обязательствам, а также сертификата о происхождении товара формы СТ-1».

Правительство Беларуси предоставило Министерству иностранных дел право отклонять ценовые обязательства в случае их неоднократного нарушения (два и более раза) в период действия данных обязательств.

В случае отзыва ценовых обязательств украинскими производителями или отклонения этих обязательств Министерством иностранных дел Беларуси в отношении данной продукции будет введена антидемпинговая пошлина.

МИД Беларуси также уполномочено осуществлять контроль за выполнением кондитерской корпорацией «Рошен», ЗАО «Житомирські ласощі» и Харьковской бисквитной фабрикой ценовых обязательств.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года Беларусь ввела антидемпинговую пошлину на карамель происхождением из Украины, ввозимую на таможенную территорию республики, сроком на три года. Она установлена на карамель, не содержащую какао, в размере 11,76% от таможенной стоимости; карамель, содержащую какао, – 23,9%.

Пошлина введена в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» на основании заключения белорусского МИД о результатах расследования в целях применения антидемпинговых мер в отношении импорта на таможенную территорию Республики Беларусь карамели происхождением из Украины.

Расследование в отношении импорта в Беларусь карамельной продукции (карамель, ирис, мягкие конфеты) из Украины было начато 28 декабря 2006 года по заявлению концерна «Белгоспищепром». МИД Беларуси завершил расследование 27 декабря 2007 года.

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По данным на 5 октября, сахарные заводы Украины произвели 225,5 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 120 тыс. тонн, произведенных на эту дату в 2008 году.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату в Украине собрано 3 млн. 217 тыс. тонн сахарной свеклы, на сахарные заводы поступило 2 млн. 650 тыс. тонн (в зачетном весе) против 2 млн. 270 тыс. тонн на аналогичную дату 2008 г.

На 5 октября переработано 1 млн. 860 тыс. тонн свеклы (в 2008 г. – 1 млн. 140 тыс. тонн). Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,52% (в 2008 г. – 16,29%).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 42 сахарных завода (на 5 октября 2008 г. – 39 заводов).

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.

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Кабинет министров Украины своим распоряжением от 26 августа 2009 г. №1175-р «О некоторых вопросах проведения осенне-полевых работ в 2009 году» распорядился в сентябре-октябре возместить экспортерам зерна НДС на сумму 1 млрд. грн.

Текст распоряжения опубликован на сайте Верховной Рады.

Минфину, Госказначейству, Минагрополитики поручено обеспечить в полном объеме финансирование расходов, предусмотренных МинАП в соответствии с помесячной росписью ассигнований, за счет средств Стабилизационного фонда и средств общего фонда Государственного бюджета, предусмотренных для поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса.

Минфину, ГНАУ, Минагрополитики и Аграрному фонду поручено обеспечить на протяжении месяца возмещение субъектам хозяйствования (экспортерам зерна) налога на добавленную стоимость: в сентябре на сумму 500 млн. грн., в октябре - 500 млн. грн.

Минтопэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", Минагрополитики и Аграрному фонду поручено обеспечить поставку сельскохозяйственным производителям дизельного топлива. Минфину и Минагрополитики поручено подготовить и подать проект решения Кабмина относительно выделения МинАП средств Стабилизационного фонда в объеме 1 млрд. 218,5 млн. грн., в частности для поддержки производства продукции животноводства - 256,6 млн. грн., удешевления стоимости кредитов - 685 млн. грн., предоставления кредитов фермерским хозяйствам - 130 млн. грн., поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 55 млн. грн.

Также документом поручено Минтопэнерго, НКРЭ и НАК "Нафтогаз Украины" рассмотреть на протяжении месяца вопрос относительно введения расчетов предприятий сахарной отрасли за фактически потребленные объемы природного газа.

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Транспорт

Юго-Западная железная дорога с 9 октября увеличивает стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в среднем на 8%, в зависимости от маршрута. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Повышение тарифов вызвано тем, что железная дорога недополучает компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров, а следовательно, пригородные перевозки являются убыточными.

Повышение тарифов в пригородном сообщении согласовано с администрациями всех областей, где Юго-Западная железная дорога обеспечивает перевозку пассажиров. Напомним, ЮЗЖД, в основном, проходит по территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.

Юго-Западная железная дорога советует пассажирам пригородного железнодорожного транспорта для экономии времени и денег покупать проездные документы в билетных кассах. Также пассажиры могут экономить на проезде, приобретя абонементные билеты, стоимость которых зависит от маршрута следования.

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Министерство транспорта и связи Украины разработало проект приказа об утверждении новых лицензионных условий для осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом.

Текст документа размещен на сайте министерства.

По данным Минтранса, новые лицензионные условия предлагается утвердить в связи с изменениями, внесенными в Закон Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности».

В частности, новые условия предусматривают особые квалификационные, технические, технологические, организационные и другие требования к автомобильным перевозчикам, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Согласно новым условиям, лицензия выдается на один вид хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов. Лицензия на предоставление услуг по международным перевозкам пассажиров и грузов дает право автоперевозчику предоставлять услуги также по внутренним перевозкам пассажиров и грузов.

Лицензионные условия касаются предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на автомобильном транспорте, автотранспорте общего пользования и такси.

Органом лицензирования выступает Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекция). Решение о выдаче лицензий принимается в срок не позже 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.

Как отмечают в министерстве, в случае принятие данного акта на рынок транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов будут допускаться субъекты хозяйствования, которые смогут обеспечить выполнение организационных, квалификационных и технических требований, что позволят существенно снизить уровень аварийности и повысить качество предоставления услуг.

Утверждение данного этого приказа позволит установить единые требования к субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность на рынке автоперевозок, в соответствии с видами работ, определенными Законом Украины «Об автомобильном транспорте», а также обеспечит приведение нормативно-правовой базы по вопросам лицензирования автоперевозочной деятельности в соответствие с законами Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и «Об автомобильном транспорте». Кроме того, в случае принятия предложенного регуляторного акта Украина приблизится к европейским стандартам в сфере автомобильных перевозок.

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Промышленность

Украина ввела пошлину на импорт спичек в размере 11,3%, независимо от страны происхождения или импорта, сроком действия три года.

Об этом сказано в официальном сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), обнародованном в газете "Урядовый курьер" (от 6 октября).

Соответствующее решение МКМТ приняла 29 сентября.

Расследование по импорту спичек в Украину было возбуждено 26 ноября 2008 года на основании заявлений ГП "Ривненская спичечная фабрика" и ООО "Украинская спичечная фабрика".

По итогам расследования МКМТ установила, что в период с 1 июля 2005 года до 30 июня 2008 года импорт спичек в Украину увеличился на 16%, вследствие чего доля импорта в потреблении товара в Украине возросла с 76,5% до 81,8%. При этом объемы производства на отечественных предприятиях сократились на 10%, продажи на внутреннем рынке – на 16,1%.

Решение комиссии вступает в силу через 30 дней после его опубликования.

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Столица

Бессистемный сбор твердых бытовых отходов (ТБО) и отсутствие условий для утилизации мусора в Киеве грозит серьезными экологическими проблемами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Киеве Александра ПРОГНИМАКА.

Он констатировал, что в столице не удалось реализовать систему раздельного сбора мусора, 90% отходов попадает на свалки без предварительной сортировки. Остается нерешенным и вопрос строительства второго мусоросжигательного завода, который необходим городу.

«Объемы отходов растут катастрофическими темпами – до 20% в год, в то время как существующие технологии переработки мусора морально устаревают», - сказал А.ПРОГНИМАК.

Он подчеркнул, что решить проблему с мусором может двухконтейнерная система сбора ТБО (пищевые отходы и отходы для вторичной переработки), строительство второго мусоросжигательного завода на правом берегу и двух сортировочных заводов рядом с мусоросжигательными. Благодаря этому нагрузка на полигоны, куда свозят городские отходы, уменьшится в среднем на 30-40%, сказал А.ПРОГНИМАК.

Кроме того, по словам главного эколога столицы, болезненным для города является создание спецплощадок для сбора и компостирования растительных отходов – палой листвы, веток, травы.

«На сегодняшний день в Киеве нет достаточного количества таких площадок», - подчеркивает А.ПРОГНИМАК. - Из-за этого растительные отходы вместе с бытовым и прочим мусором вывозятся на спецполигоны и завод «Энергия», что является грубым нарушением законодательства».

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Блок Виталия Кличко заявляет, что в список продажи объектов Киева попали почти все основные здания в центре города, среди которых, в частности и те, в которых размещены социальные и культурные заведения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко со ссылкой на утвержденную Киевсоветом «Программу приватизации коммунального имущества территориального общества города Киева на 2007-2010 годы».

“Первой ласточкой”, известившей об изменениях в программе приватизации, стало обнародование данных о подготовке к приватизации метрополитена. Но дальше – больше! Этот список значительно расширен, к нему прибавлены здания, в которых расположены учреждения и заведения, вообще являющиеся неприкосновенными и находящимися в собственности общества”, - говорится в сообщении Блока Кличко.

Представители Блока объясняют, что появление этих учреждений в приватизационном списке - следствие того, что при внесении изменений в Программу приватизации, в документах указан только адрес, а сам объект зашифрован. “Поэтому депутаты очень часто даже не знают, за что голосуют. Таким способом «молодая» команда власти выставляет на продажу все основные здания в центре столицы, в том числе медицинские и образовательные учреждения, главные управления, театры», - заявляют в Блоке Кличко.

Так, по информации Блока Кличко, на ул. Крещатик выкуплены или продаже на аукционе подлежат: здание кинотеатра “Дружба”, помещения книжного магазина “Планета” и Минтопэнерго, Центрального гастронома и Печерского суда, детсада №171 (дом 25-А), МФ "Духовное наследие” (дом 48-А и 48-Б), а также столичных главных управлений – коммунального имущества (дом 10-А), градостроения и архитектуры (дом 32), внутренней политики (дом 44-А и 44-Б).

На бульваре Шевченко предусмотрена продажа, в частности, помещение Стоматологической поликлиники КМАПО им. Шупика (1-А), Киевского педагогического колледжа при КНУ им. Т.Г.Шевченко (32), главных управлений образования и науки, культуры и искусств, ритуальных услуг.

На ул. Владимирская на аукционе намерены продать помещение Детской поликлиники Шевченковского района (43-В), Киевской транспортной прокуратуры (86-А), редакции газеты "Хрещатик" и аварийно-диспетчерской службы "Киевжилспецэксплуатация" (51-А). Также подлежат продаже площади издательства "Дніпро" и ГУ жилищного обеспечения (42-А), Дом учителя (57-Б).

На проспекте Победы, 17-23 на аукционе должно быть продано помещение Центрального универмага ГП МОУ и здания метрополитена, что в д. 35. Для продажи выставлены будет также площади Центральной городской библиотеки для детей им. Т.Шевченко (25-Б).

Кроме того, сообщает Блок Кличко, в список приватизации попали здания: Киевского академического муниципального театра оперы и балета для детей и юношества и Всеукраинского объединения политических узников и репрессированных на ул. Межигорская; Публичной библиотеки им. Леси Украинка на ул. Большая Житомирская; Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения на ул. Прорезная; главных управлений связи, информатизации и защиты информации, а также по вопросам ценовой политики на ул. Смоленская; ГУ промышленной, научно-технической и инновационной политики на ул. Терещенковская; ГУ по вопросам регуляторной политики и предпринимательства на ул. Борычев спуск; ГУ по вопросам защиты прав потребителей на ул. Сагайдачного; ГУ по вопросам семьи, молодежи и спорта на ул. Рейтарской и ГУ охраны окружающей природной среды на ул. Дегтяревская, 31-А. Также продаже на аукционе подлежит помещение здания Киевской малой оперы на ул. Дегтяревская, 3-А.

В Блоке Кличко также информируют, что до 18 декабря прошлого года действующей была и позиция о приватизации помещений по проспекту Победы, 32 А - входная группа и админздание Киевского зоопарка.

Также, по данным депутатов Киевсовета, утратили силу решения о запрещении приватизации таких объектов как ОАО ХК "Киевгорстрой", ОАО "АК "Киевводоканал", ОАО "Киевгаз", ЗАО "Хлеб Киева", ОАО "Киевспецтранс", ОАО "Киевхимволокно", ОАО "Техводсервис", ОАО КБ "Хрещатик", ООО "Редакция газеты "Столица", ООО "Метровагонсервис", ООО "Институт развития человека", Высшее учебное заведение "Открытый международный университет развития человека "Украина".

Как подсчитали в Блоке Кличко, общая площадь объектов, которые подпадают под приватизацию (аукцион или выкуп), – 14 тыс. 088,5 кв.м.

«Разграбленная столица – это то, что останется после правления «молодой команды». Такие действия мэрии должны найти реакцию правоохранительных органов. Блок Виталия Кличко обратился в Службу безопасности Украины с требованием прекратить разграбление столицы», - заявили в Блоке Кличко.

(УНИАН)