ВР против моратория на повышение цен ЖКУ, газа и...

Верховная Рада Украины отказалась вводить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, лекарства, газ и другие товары первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу ВР рассмотрела 2 проекта документов, однако ни один не получил необходимой поддержки.

В частности, за принятие проекта Закона Украины “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта”, внесенного депутатами от фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО и Валентином МАТВЕЕВЫМ, проголосовали лишь 202 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось: на период финансового кризиса до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта (кроме такси).

Эти услуги и товары, согласно законопроекту, должны были оплачиваться населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом министров Украины, Национальной комиссией по вопросам регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по состоянию на 1 октября 2008 года.

ВР также отказалась принять постановление, проект которого внес председатель ВР Владимир ЛИТВИН “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения”. Его поддержали лишь 223 народных депутата из 427, зарегистрированных в сессионном зале. Проектом постановления предусматривалось, что Кабинет министров Украины и органы местного самоуправления должны обеспечить безотлагательное введение на период до 1 января 2011 года моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.