РФ начала производство вакцин против гриппа A|H1N1

Россия начала промышленное производство двух вакцин против гриппа A|H1N1, сообщила во вторник замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Вероника Скворцова. "Со вчерашнего дня (с понедельника) по первым двум вакцинам началась промышленная наработка", - цитирует ее слова РИА Новости.

Как сообщил во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, число подтвержденных случаев заболевания гриппом A/H1N1 в России возросло до 591 против 570 по данным на 4 октября. Подавляющее большинство случаев заболевания новым гриппом - завозные. По словам Скворцовой, до 1 января 2010 года будет произведено не менее 35,5 миллиона доз вакцин. "Мы идем в намеченном графике", сказала замминистра. Скворцова сообщила, что уже закончены испытания двух вакцин против свиного гриппа компании "Микроген", которые показали хорошую переносимость и безопасность. "Ни у кого не выявлены побочные эффекты и в настоящее время привитые чувствуют себя хорошо", отметила Скворцова. По ее словам, сейчас решается вопрос о том, достаточно ли однократной прививки или нужна повторная вакцинация, а также в какой срок ее осуществлять - через 10 или через 21 день. Скворцова отметила, что со второй половины октября начнутся испытания вакцины против свиного гриппа на подростках до 17 лет и детях с шестимесячного возраста. Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь научно-производственного объединения (НПО) "Микроген"Тимофей Пешков, промышленная наработка - это первый этап длительного технологического цикла промышленного производства вакцины, на котором происходит получение вакцины против вируса "свиного"гриппа и подготовка ее к фасовке. Только на этапе розлива вакцины по ампулам можно говорить о запуске полноформатного процесса производства, за которым последует вакцинация.