РФ и Белорусь сократили товарооборот на 40%

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев 2009 года сократился на 40% - до уровня 2005 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский на встрече с главой российского правительства Владимиром Путиным во вторник, передает РИА Новости.

"Безусловно, сегодня падение значительнее (товарооборота), более 40%. Фактически за восемь месяцев текущего года он упал на уровень 2005 года", - сказал Сидорский.

По мнению премьер-министра РФ Владимира Путина, товарооборот России и Белоруссии постепенно восстанавливается, несмотря на кризис. Белоруссия является достаточно крупным поставщиком на российский рынок целого ряда товаров, прежде всего, сельхозпродукции, отметил Путин. В частности, импорт мяса на 90% осуществляется в Россию, а молочной продукции - около 80%.

Путин упомянул и еще об одном решении правительства РФ. "Мы приравняли белорусских поставщиков к отечественным поставщикам при осуществлении госзакупок. И теперь, если товары ваших производителей даже на 15% дороже, чем предлагаемые товары иностранных поставщиков, решение будет приниматься в пользу белорусского производителя - так же, как в пользу российского", - сказал он.