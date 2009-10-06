Договор об ассоциации Украины и ЕС до 2010 г. нереален

Украинская власть не успеет подготовить договор об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом до декабрьского саммита, на котором ранее планировалось подписать этот документ.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ, который объяснил это несогласованностью, в первую очередь, соглашения о свободной торговле, которое должно быть основной составляющей договора об ассоциации.

Эксперт отметил, что соглашение о зоне свободной торговли затрагивает интересы очень многих сторон в Украине, что не позволит его окончательно согласовать до момента, когда будет понятно, кто будет руководить государством в ближайшие годы.

«Нет шанса договориться о соглашении перед выборами Президента в Украине», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ выразил мнение, что украинцам не стоит затягивать с подписанием этого договора, ожидая, например, 2011 года, когда в Евросоюзе полгода будет председательствовать Польша, активно поддерживающая евроатлантическую интеграцию украинцев.

Аналитик объяснил это запланированным введением лиссабонского трактата, который ослабит роль председательствующей страны во время полугодичного ротационного председательства в ЕС.

Эксперт назвал возможным подписание договора об ассоциации с Украиной осенью 2010 года.

«Было бы хорошо подписать осенью следующего года», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ добавил, что подписание договора было бы выгодно нынешнему Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, которые могли бы назвать это подписание своей заслугой.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Брюсселе начался 8-й раунд переговоров о зоне свободной торговли, который должен стать составной частью договора об ассоциации между Украиной и ЕС.