Украина и РФ будут сотрудничать в сфере нанотехнологий

Министерство образования и науки Украины и Федеральное агентство по науке и инновациям Российской Федерации подписали программу сотрудничества, которой предусмотрена закупка современного оборудования и проведения совместных украинско-российских опытов в сфере нанотехнологий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается в сообщении, "благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве, в нашем государстве и России исследователи будут обеспечены современным оборудованием, необходимым для синтеза и диагностики нанопродуктов", кроме того, ученые обеих стран совместно будут проводить фундаментальные и прикладные исследования.

По словам председателя украинской части украинско-российской Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству, заместителя министра образования и науки доктора физико-математических наук Максима СТРИХИ, "прогресс в сфере нанотехнологий — приоритетная задача наших ученых. Мировой рынок нанотехнологий уже в этом году достигает 700 миллиардов долларов, а в 2015 году этот показатель вырастет до 1-2 триллионов". "Поэтому объединение усилий украинских и российских ученых — попытка быстро и эффективно провести фундаментальные исследования с дальнейшей их коммерциализацией. Это также шанс подготовить для наших стран высококвалифицированных молодых ученых и инженеров, которые смогут работать на современном оборудовании", - сказал он.

Как заметили в МОН, программа рассчитана на 4 года, и по окончании срока действия будет автоматически продолжаться на каждые последующие четыре года при условии, если ни одна из сторон не сообщит о намерении прекратить сотрудничество.