Отставка министра спорта Польши не скажется на подготовку к Евро

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК считает, что отставка министра спорта Польши Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО вызвана исключительно внутренними обстоятельствами, и не повлияет на имидж подготовки двух стран к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВАСЮНИК высказал сегодня журналистам, комментируя решение М.ДЖЕВЕЦКОГО подать в отставку с должности министра спорта Польши.

“Польская система власти и система демократии имеют сильные предохранительные механизмы для недопущения или очистки от разного рода нечестных действий. Есть факт, и к нему нужно относиться как к факту. По моему мнению, это никак негативно не повлияет на подготовку Польши к Евро-2012”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер отметил, что мотивация отставки М.ДЖЕВЕЦКОГО не касается темпов подготовки к Евро-2012. “Я думаю, что польские коллеги в правительстве разберутся в деталях и выйдут с честью из таких обстоятельств. Чемпионат в Польше и в Украине будет в восьми городах и будет лучшим чемпионатом”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО назвал решение М.ДЖЕВЕЦКОГО “мужественным и честном поступком”. “Это даст возможность объективно оценить его деятельность. Вместе с тем, я хочу подтвердить, что уровень сотрудничества между Украиной и Польшей в подготовке к Евро-2012 был высоким, в том числе и благодаря личной роли министра спорта Польши. Я надеюсь, что этот скандал никоим образом не повлияет на общую подготовку Украины и Польши, а после снятия всех обвинений мой коллега продолжит свою работу в единой команде по подготовке к Евро-2012”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ДЖЕВЕЦКИЙ подал в отставку из-за скандала после публикации в газете Rrzeczpospolita, где министра спорта и председателя правящей польской партии «Гражданская платформа» Збигнева ХЛЕБОВСКОГО обвинили в коррупции.

М.ДЖЕВЕЦКОГО, в частности, подозревают в лоббировании отмены введения доплаты для игорного бизнеса, которую ранее он сам инициировал для дополнительного финансирования Евро-2012.