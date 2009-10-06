Президент Таджикистана не приедет на саммит СНГ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон из-за своего плотного графика не примет участие в работе саммита СНГ, который запланирован на 9 октября в Кишиневе, сообщил РИА Новости представитель администрации главы государства. "Президент не примет участие в саммите СНГ в Кишиневе. В этом нет политической подоплеки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представлять Таджикистан на саммите будет премьер-министр республики Акил Акилов. В графике таджикского лидера "запланирован другой визит", сообщил представитель администрации. Он не исключил, что речь может идти о ранее запланированном официальном визите Рахмона в Туркменистан.