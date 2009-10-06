ГЛАВНОЕ на 6 октября (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости втрой половины дня: ВР не приняла решения по результатам отчета правительства о выполнению бюджета-2008; ВР отказалась вводить мораторий на повышение тарифов на ЖКУ и газ; инфляция в Украине в сентябре составила 0,8%; 16,8%валовые международные резервы НБУ в сентябре уменьшились на 2,6%; на мировых рынках доллар упал до годового минимума.

Бюджет: Верховная Рада Украины не приняла ни одного решения по результатам отчета правительства о выполнении государственного бюджета Украины за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим отчетом от правительства в парламенте выступил заместитель министра финансов Владимир МЯРКОВСКИЙ, председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО. Позицию ВР по этому вопросу представил председатель Комитета по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ.

По результатам отчета ВР рассматривала три проекта постановления. Проектами постановлений, внесенными правительством, а также Бюджетным комитетом ВР, предлагалось утвердить отчет правительства, однако правительственное постановление получило 170 голосов народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале, а постановление Бюджетного комитета – 175 из 432.

Кроме того, не получило поддержки депутатов и постановление, внесенное депутатами от фракции Партии регионов, которым предусматривалось не утверждать отчет правительства. Его поддержали лишь 176 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Соцполитика: ВР отказалась вводить мораторий на повышение цен на ЖКУ и газ

Верховная Рада Украины отказалась вводить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, лекарства, газ и другие товары первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу ВР рассмотрела 2 проекта документов, однако ни один не получил необходимой поддержки.

В частности, за принятие проекта Закона Украины “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта”, внесенного депутатами от фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО и Валентином МАТВЕЕВЫМ, проголосовали лишь 202 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось: на период финансового кризиса до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников ввести мораторий на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного транспорта (кроме такси).

Эти услуги и товары, согласно законопроекту, должны были оплачиваться населением по ценам и тарифам, установленным Кабинетом министров Украины, Национальной комиссией по вопросам регулирования электроэнергетики и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями по состоянию на 1 октября 2008 года.

ВР также отказалась принять постановление, проект которого внес председатель ВР Владимир ЛИТВИН “О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения”. Его поддержали лишь 223 народных депутата из 427, зарегистрированных в сессионном зале. Проектом постановления предусматривалось, что Кабинет министров Украины и органы местного самоуправления должны обеспечить безотлагательное введение на период до 1 января 2011 года моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Макропоказатели: В Украине инфляция в сентябре к августу составила 0,8%, к сентябрю 2008 г. – 16,8% - Госкомстат

В Украине инфляция в сентябре к августу текущего года составила 0,8%, а к сентябрю 2008 г. – 16,8%. С начала текущего года инфляция составила 9,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сентябре цена на продукты питания увеличилась на 0,3%, хлеб и хлебопродукты - на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,7%, алкоголь и табачные изделия – 1,5%, овощи – снизилась на 4,1%, сахар – снизилась на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в августе к июлю текущего года дефляция составила 0,2%, инфляция в августе к августу 2008 г. – 15,3%. С начала текущего года инфляция составила 8,2%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из показателя инфляции – 9,5%.

На сегодняшний день международные финансовые организации прогнозируют, что размер инфляции по итогам года в Украине составит 13%.

Финансы: Валовые международные резервы НБУ в сентябре уменьшились на 2,6%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 2,6%, или 744,3 млн. долл., – до 28 млрд. 126,7 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за сентябрь составил 13 млрд. 333 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 234,7 долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам сентября составил 3 млрд. 193,3 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 313,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 879,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 49,8 млн. долл. и на 30 сентября составили 13 млрд. 271,1 млн. долл.

По данным НБУ, в августе 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против декабря 2008 года на 0,1%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни уменьшился на 3,1% в связи с ее девальвацией относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Однако превышение отечественной инфляцией уровней инфляции в этих странах на 3,0 п.п. привело к более умеренному снижению РЭОК гривни.

Объем Фонда гарантирования вкладов увеличился на 82 млн. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре текущего года увеличился на 82 млн. грн. и на 1 октября 2009 года составил 4,798 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября т.г. количество участников фонда составляло 181, количество временных участников – 2.

На сегодняшний день Фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых "Европейского банка развития и сбережений", банка «Причерноморье» и «Одесса-Банка».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Статья в Independent обрушила доллар Курс доллара США к евро и японской иене во вторник упал до годового минимума на фоне опубликованной британской газетой Independent информации о планах стран Персидского залива, России, Китая, Франции и Японии отказаться от американской валюты при расчетах за нефть, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Так, на торгах во вторник днем курс доллара к иене упал до рекордно низкой отметки в 87,11 иены, а курс евро к доллару превысил, в свою очередь, двухлетний максимум в 1,4842 доллара.

Как сообщает агентство, причиной массового желания игроков избавиться от американской валюты стала опубликованная ранее во вторник статья в Independent о вероятном отказе ряда стран от доллара США в качестве международного платежного средства при покупке и продаже нефти.

По данным газеты, в тайных переговорах, проходивших на уровне министров финансов и глав Центробанков, обсуждалась возможность введения новой валютной корзины для оплаты энергоносителей, которая будет состоять из золота, иены, юаня, евро и новой объединенной валюты государств-членов Совета сотрудничества стран Залива.

При этом в своей статье Independent ссылается на банковские источники в Гонконге и Персидском заливе. В свою очередь, представители стран, по данным газеты, принимающих участие в "тайном сговоре", отказались комментировать информацию или же сообщили, что ничего не знают о происходящих переговорах. Так, вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, принимавший участие в мероприятиях годовой сессии МВФ и Всемирного банка в Стамбуле, отказался комментировать этот вопрос.

В свою очередь заместитель Кудрина Дмитрий Панкин сообщил журналистам, что по линии Минфина таких переговоров не велось. "Со стороны Минфина мы эту тему не обсуждали", - сказал замминистра. "На нашем уровне, - нет. Мы даже и не мечтаем об этом", - заявил, в частности, министр нефтяной промышленности Кувейта шейх Ахмед аль-Абдулла аль-Сабах (Ahmed Al Abdullah Al Sabah). Также бывший специальный посланник Китая на Ближнем Востоке Сунь Бигань (Sun Bigan) предупредил газету о том, что существует серьезный риск углубления противоречий между Китаем и США за влияние на ближневосточную энергоресурсную базу.

Ранее в мировых СМИ появлялась информация, что власти США с целью кардинального оздоровления своей финансово-кредитной системы и для того, чтобы воспрепятствовать ее разрушению, намерены создать так называемый Северо-Американский Союз с общей валютой "амеро".

Золото установило новый ценовой рекорд Цена золота установила новый рекорд благодаря падению доллара, сообщает Рейтер.

В 16.15 золото торговалось по $1.034,95 за унцию, поднявшись ранее до $1.036,40. Предыдущий рекорд, установленный в марте 2008 года, составлял $1.030,80 за унцию.

"В ближайшие три-шесть месяцев мы станем свидетелями новых рекордов. Думаю, инвесторы готовы продавать доллар и покупать другие валюты, включая золото", - сказал аналитик JP Morgan Майкл Янсен.

В Нью-Йорке декабрьские фьючерсы на золото также обновили абсолютный максимум и торговались по $1.036,40 за унцию в 17.15 МСК, ранее добравшись до $1.038.

Саакашвили предложил ограничить дефицит бюджета в Конституции

Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил изменить Конституцию, прописав в ней лимит государственных расходов, бюджетного дефицита и внешнего долга, а также проведение референдума для обсуждения повышения налогов, сообщает Рейтер.

Саакашвили представил подготовленный правительством Акт экономической свободы в парламенте, который должен обсудить предложенные изменения.

"Принятие этого акта позволит нам сделать Грузию более привлекательной для зарубежных инвесторов, обеспечит создание новых рабочих мест", - сказал президент Грузии, выступая в парламенте.

Документ, в частности, предусматривает соотношение объема бюджетных расходов к объему внутреннего валового продукта (ВВП) на уровне не более 30 процентов, объема бюджетного дефицита - не более трех процентов, объема внешнего долга - не более 60 процентов.

До сих пор в Грузии не было подобных конституционных ограничений.

Бюджет Грузии на 2009 год предусматривает дефицит на уровне 2,04 процента ВВП, расходы - около 30 процентов ВВП. Внешний долг в 2009 году должен составить около 60 процентов.

Саакашвили сказал, что Акт экономической свободы предусматривает запрет на увеличение числа действующих лицензий и разрешений на ведение предпринимательской деятельности, запрет на создание новых государственных регулирующих органов, а также запрет на наличие в коммерческих банках государственных долей.

Ни в одном из 19 коммерческих банков Грузии у государства нет собственной доли.

Согласно проекту документа, в случае намерения правительства ввести новый налог или повысить налоговую ставку, в стране должен быть проведен референдум.

"Наша политика налоговой либерализации должна быть неизменной. Мы считаем, что введение новых налогов или повышение налоговых ставок не должно быть осуществлено без согласия народа", - сказал Саакашвили.

Экономика Грузии успешно развивалась в последние годы после прихода к власти в 2003 году правительства во главе с Саакашвили. Реформы, направленные на либерализацию экономики, помогли привлечь значительное число инвесторов из-за рубежа.

Грузия заняла 11-е место в мире в опубликованном недавно рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на четыре пункта.

Ударом для Грузии стала прошлогодняя война с Россией, влияние глобального финансового кризиса, а также политическая нестабильности внутри страны.

Несмотря на заверения властей о том, что экономика уже стабилизировалась в результате антикризисных мер, правительство было вынуждено пересмотреть прогноз ВВП, заявив, что его объем, по итогам текущего года может сократиться на максимум четыре процента вместо ранее запланированных 1,5 процента.

ТЭК: «Укртатнафта» впервые импортирует азербайджанскую нефть

ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в октябре намерена импортировать 240 тыс. тонн легкой каспийской нефти азербайджанского происхождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, речь идет о трех партиях, поставляемых в порт «Южный» танкерами по 80 тыс. тонн каждая.

«Первая партия уже была поставлена 2 октября, вторая - 6 октября, а третья намечена на вторую декаду октября», - добавил он.

Также представитель НАКа отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться по системе «Приднепровские магистральные нефтепроводы», для чего она будет запущена в реверсном режиме.

Ранее “Укртатнафта” азербайджанскую нефть не импортировала.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».

Транспорт: "УЗ" рассчитывает на кредиты ВБ и ЕБРР для электрификации

«Укразлизныця» рассчитывает завершить переговоры со Всемирным банком (ВБ) относительно кредита в 450 млн. долл. на электрификацию участка Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Он отметил, что «Укрзализныця» возлагает серьезную надежду на электрификацию и реконструкцию этого участка, так как данный проект открывает новые возможности и транзитный потенциал Крыма и крымских портов.

«Если Всемирный банк не отступит от переговоров с нами, и мы получим шанс кредита, – а это 450 млн. долл., – то, я думаю, что на протяжении трех лет мы завершим этот проект», - отметил М. КОСТЮК.

Как сообщалось, в 2009 г. планируется начать подготовку и проектные работы, касающиеся будущей электрификации ряда участков «Укрзализныци», что предусмотрено программой электрификации до 2020 года. В частности, участка Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершение работ запланировано в 2011 г.), за счет чего будет создан второй параллельный электрифицированный ход на Крым и к черноморским портам.

Согласно подготовленному Кабинетом министров Украины проекту Государственного бюджета на 2010 г., правительство рассчитывает привлечь от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредита на проект модернизации железнодорожной линии Харьков-Полтава-Николаев-Джанкой. Реализация проекта с МБРР планируется в 2010 г.

Также «Укразализныця» рассчитывает привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 100 млн. долл. США для электрификации участка Полтава-Кременчуг в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Надеемся, что серьезно поработаем, и в следующем году привлечем кредит Европейского банка реконструкции и развития на электрификацию направления Полтава-Кременчуг», - отметил он.

По словам гендиректора «Укрзализныци», кредит составит около 100 млн. долл.

Украина сократила производство легковушек на 83,6% Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре сократилось на 83,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 56,135 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-сентябре сократилось на 90,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 773 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-сентябре сократилось на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1742 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году по данным Госкомстата производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

АвтоВАЗ впервые признал, что выпускает плохие машины

Крупнейший в РФ производитель машин АвтоВАЗ впервые признал, что выпускает автомобили "чрезвычайно низкого" качества, и назвал себя неэффективным почти по всем пунктам.

Об этом говорится в презентации бизнес-плана завода, копия которой имеется в распоряжении Рейтер. В презентации, подготовленной для вице-премьера РФ Игоря Шувалова, АвтоВАЗ просит 70 миллиардов рублей помощи.

Уровень качества продукции как на уровне поставок, так и на уровне собственного производства, остается "чрезвычайно низким", отмечается в презентации. Плохое качество Lada частично объясняется "низким качеством покупных комплектующих". АвтоВАЗ так и остался зависимым от монопольных поставщиков, не смог наладить систему "узловой сборки и поставки", говорится в презентации.

АвтоВАЗ не стал комментировать этот документ.

В системе сбыта предприятия, о необходимости реформирования которой говорил еще прежний председатель совета директоров Владимир Каданников, авторы презентации также нашли множество недостатков.

Собственная дилерская сеть АвтоВАЗа остается "неэффективной", экспорт - "заброшенным", восприятие марки - "неудовлетворительным". При этом сбыт ориентирован "на возможности производства, а не на заказ потребителя", а в объеме поставок Lada на региональные рынки и их потенциале наблюдается "дисбаланс", утверждается в презентации.

Ни приход государства к управлению АвтоВАЗом в начале 2006 года, ни стратегическое партнерство с французским Renault, купившим 25 процентов акций российского автогиганта в начале 2008 года, не сделали производство завода эффективным: предприятие имеет "отрицательную рентабельность операционной деятельности", "высочайшую долговую нагрузку", а также констатирует "отсутствие собственных средств на развитие".

В этом году АвтоВАЗ, по прогнозу авторов презентации, получит операционный убыток в размере 35,7 миллиарда рублей, а в 2010 году, даже при условии докапитализации, - 8,7 миллиарда операционного убытка.

На конец 2009 года общий долг АвтоВАЗа составит 83,96 миллиарда рублей, в том числе 25 миллиардов - долг Ростехнологиям по беспроцентной ссуде. При этом на инвестпрограмму АвтоВАЗу в 2010 году потребуется как минимум 9,5 миллиарда рублей.

АвтоВАЗ так и не избавился от высоких издержек, следует из документа, у него отсутствует система управления затратами. У завода высокий уровень постоянных затрат и высокие "издержки вспомогательных подразделений".

АвтоВАЗ, в советский и даже в постсоветский период занимавший почти монопольное положение на российском авторынке и стремительно теряющий его в последние годы, так и не нашел эффективных способов удерживать позиции. Завод отстал в "технологиях конструирования", у него нет платформы и "собственных конкурентоспособных разработок и ноу-хау", а сроки и затраты на разработку новых продуктов больше, чем у основных конкурентов.

АвтоВАЗ признал также, что у него отсутствуют "четкие цели и стратегия", но в презентации цели уже сформулированы. Первая из них - "избежать банкротства и обеспечить положительную доходность на вложенный капитал". Кроме того, АвтоВАЗ хочет "кардинально повысить качество", обновить модельный ряд, поставив на конвейер к 2014 году три модели, реорганизовать производство, повысив производительность труда, сохранить лидерство на рынке.

В обновлении модельного ряда АвтоВАЗ хочет сфокусироваться на "ультра-бюджетных" (до 250.000 рублей) и "бюджетных" (250.000-400.000 рублей) моделях и допускает, что ему удастся выйти в "стандартный" сегмент (более 400.000 рублей).

Ультабюджетный сегмент базируется на существующих моделях - "классике" и семействе Samara.

Стратегия АвтоВАЗа в этом сегменте, названном "приоритетным", предполагает постановку в производство в 2012 году новой модели на платформе Kalina по цене от 190.000 до 225.000 рублей и себестоимостью 147.000 рублей. Предполагаемые инвестиции в этот проект в 2009-2014 году - 10,3 миллиарда рублей.

Пока предварительный расчет дает себестоимость модели в размере 170.000 рублей, законченного технического решения по ней нет, к тому же, автомобиль будет конкурировать с подержанными машинами, отмечается в презентации. Модель должна будет заменить Kalina и выпускаться в объеме 300.000 штук в год.

Второй сегмент - автомобили класса B на совместной со стратегическими партнерами Renault и Nissan платформе B0 на замену Lada Priora. Инвестиции в этот проект АвтоВАЗ хотел бы разделить с Renault. Но это только один из "возможных проектов", говорится в презентации, бизнес-оценка по нему пока не готова.

Больше проработаны планы по производству универсала и фургона на этой платформе, программа производства 70.000 штук автомобилей в год стоит 11,6 миллиарда рублей.

У АвтоВАЗа есть и проект производства автомобиля класса C по цене от 375.000 до 500.000 рублей, но пока "принято решение о разработке альтернативных сценариев и повторном рассмотрении в конце года", говорится в презентации. При выходе этого автомобиля на рынок есть риск "недостижения объемов при высоких инвестициях" из-за имиджа бренда, сильной конкуренции и устаревания к моменту выхода на рынок. Это самый дорогой проект АвтоВАЗа - он стоит почти 24 миллиарда рублей.